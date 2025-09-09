Yuri Falcão é o sétimo brasileiro nas quartas de final do Mundial de Boxe

O Brasil terá sete representantes nas quartas de final do Campeonato Mundial de Boxe, que ocorre em Liverpool, na Inglaterra.
Nesta terça-feira (9), Rebeca Lima e Wanderley Pereira se classificaram nas lutas que aconteceram na sessão diurna e Yuri Falcão garantiu vaga no período noturno. O trio se uniu a Luiz Gabriel Oliveira, Isaías Filho, Viviane Pereira e Tatiana Chagas, que já estavam classificados.
Número 4 na lista de favoritos da categoria até 65 kg, Yuri Falcão venceu Lin Yu, de Taipé, por 5 a 0, e agora vai encarar o japonês Shion Nishiyama.
Todos os confrontos de quartas de final acontecerão na quarta-feira (10), a partir das 8h (de Brasília). Os vencedores estarão classificados para as semifinais e já asseguram a conquista da medalha de bronze.
As lutas dos brasileiros
- 8h15min — categoria 54 kg — Tatiana Chagas x Aeji Im (COR)
- 8h30min — categoria 60 kg — Rebeca Lima x Camila Camilo (COL)
- 9h — categoria 75kg — Viviane Pereira x Lina Wang (CHN)
- 11h15min — categoria 80 kg — Wanderley Pereira x Yojerlin Cesar (FRA)
- 11h45min — categoria 90 kg — Isaías Filho x Malachi Georges (EUA)
- 16h — categoria 60 kg — Luiz Gabriel Oliveira x Pawel Brach (POL)
- 16h45min — categoria 65 kg — Yuri Falcão x Shion Nishiyama (JAP)