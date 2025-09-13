Yuri Falcão derrota campeão olímpico e vai à final no Mundial de Boxe 

Yuri Falcão, sobrinho dos medalhistas olímpicos Esquiva e Yamaguchi Falcão, derrotou neste sábado (13) o atual campeão olímpico, Erislandy Álvarez, de Cuba, por 4 a 1, e avançou à decisão do Campeonato Mundial de Boxe, em Liverpool, na Inglaterra, na categoria até 65 kg.
Na decisão, neste domingo (14), às 9h15min (de Brasília), Yuri Falcão enfrentará Asadkhusha Muydinkujaev, do Uzbequistão, que venceu Lasha Guruli, da Geórgia, sem lutar. O adversário, lesionado, não se apresentou.
Como foi a semifinal
Mais concentrado no ringue, o brasileiro dominou a luta contra o cubano para conquistar o triunfo. O capixaba de 23 anos quase definiu o combate nos segundos iniciais do primeiro round, quando aproveitou a guarda aberta para desferir um direto no queixo do oponente, que caiu, levantando-se em seguida.
Yuri Falcão ampliou a vantagem no segundo assalto, que foi mais equilibrado, com bons golpes dos dois lados, com leve predomínio do herdeiro da família Falcão. No round decisivo, o brasileiro aproveitou a vantagem obtida para controlar o tempo nos três minutos decisivos e confirmar o triunfo.
O boxe brasileiro já havia garantido, na sexta-feira (12), outras três finais no Mundial. Rebeca Lima, Isaias Filho e Luiz Gabriel Oliveira venceram muito bem suas lutas e alcançaram a disputa da medalha de ouro no torneio. As lutas também serão realizadas neste domingo.