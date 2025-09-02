Yago Dora com o troféu do WSL 2025. Ed Sloane / World Surf League / Divulgação

O Brasil tem um novo campeão mundial de surfe. Em uma nova onda da tempestade brasileira, Yago Dora conquistou o título nesta segunda-feira (1º), em Fiji, depois de bater o americano Griffin Colapinto na grande final do WSL.

Nascido em 18 de maio de 1996 bem longe do mar, em Curitiba, ele cresceu sonhando em ser jogador de futebol. Ainda na infância, contudo, a família deixou a cidade por uma ilha conhecida pela magia. E, uma vez em Florianópolis, a magia realmente aconteceu.

Seguindo os passos do pai, o ex-surfista profissional e treinador de surfe Leandro Dora, Yago trocou as chuteiras pela prancha e aos 11 anos já era ele quem treinava para valer.

Uma década mais tarde, a maré de sorte começou. Aos 21 anos, em 2017, Yago bateu nomes como Gabriel Medina e Mick Fanning nas águas de Saquarema e chegou à semifinal de uma etapa da WSL pela primeira vez.

Ele entrava, assim, de vez para a Brazilian Storm, a geração dourada do Brasil no surfe, que de lá para cá coroou Gabriel Medina (campeão mundial em 2018 e 2021, além do título de 2014), Adriano de Souza (campeão em 2025), Italo Ferreira (em 2019) e Filipe Toledo (em 2022 e 2023).

Até que em 2025 foi a hora de Yago encontrar seu lugar ao sol — e foi nas praias de Fiji. A história começou a ser escrita com as vitórias nesta temporada nas etapas do WSL em Peniche (Portugal), após final brasileira contra Ítalo Ferreira, e em Trestles (Estados Unidos). Um vice-campeonato na etapa de Jeffreys Bay, na África do Sul, também foi essencial para que ele chegasse ao Finals no topo do ranking.

E aí Yago só precisava bater um adversário para garantir o título. E foi o que ele fez. A vitória sobre o americano Griffin Colapinto foi construída com domínio do início ao fim e, pela oitava vez em 11 anos, o Brasil sagrou-se campeão mundial de surfe.