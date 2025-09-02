Yago Dora é campeão mundial de surfe, e Brasil chega ao oitavo título

Yago Dora é o quinto brasileiro a ser campeão mundial de surfe. Ed Sloane / World Surf League

O mundo do surfe tem um novo campeão mundial e ele é brasileiro. Yago Dora, curitibano de 29 anos, coroou uma grande temporada no Circuito Mundial de Surfe com o título mundial inédito. Agora, ele se junta a Gabriel Medina, Adriano de Souza, Italo Ferreira e Filipe Toledo no grupo dos brasileiros campeões do mundo.

A etapa final da competição ocorreu nesta segunda-feira (1°), em Cloudbreak, Fiji. A disputa contou com os cinco melhores surfistas da temporada, com Yago Dora participando apenas da última delas, por ter terminado a temporada regular na liderança. O brasileiro Italo Ferreira também esteve na etapa, mas foi eliminado na segunda bateria, terminando na quarta colocação.

Na decisão, Dora superou o americano Griffin Colapinto. O título é mais um do período classificado como "Brazilian Storm" (tempestade brasileira), que se refere a boa geração de surfistas do país. Nos últimos 11 anos, são oito conquistas para o Brasil.

— Obrigado a todo mundo que me acompanha, a todo mundo que de alguma maneira me apoia ou me apoiou na minha carreira. Isso aqui é fruto de muito trabalho e dedicação. Estou feliz demais de levar esse título para o Brasil, para os meus amigos, para as pessoas que estão do meu lado — disse o Yago Dora no mar, poucos minutos após ser campeão.

A etapa final

O WSL Finals começou por volta das 17h30min. Italo Ferreira entrou na água para a primeira bateria do dia, contra o australiano Jack Robinson.

O campeão mundial em 2019 e medalhista de ouro na Olimpíada de Tóquio em 2021 venceu com folga. Na etapa seguinte, encarou o americano Griffin Colapinto e foi eliminado com direito a boas ondas para ambos nos últimos minutos da disputa.

Na terceira rodada, Colapinto até viu o sul-africano Jordy Smith ter a melhor nota da bateria, um 8.67, mas terminou na frente e garantiu a vaga na decisão para enfrentar Yago Dora, vencedor de duas das 11 etapas do circuito mundial e líder do ranking.

A bateria final

Líder da temporada regular, Yago Dora dependia de apenas uma vitória na última bateria para ser campeão, enquanto o americano precisava vencer duas disputas.

A vitória foi construída com domínio do início ao fim. Com apenas cinco minutos, o brasileiro aplicou duas manobras, sendo uma delas atacando a parte crítica da onda. Os jurados deram 7.33, com a somatória chegando a 10.83.

Griffin Colapinto chegou a assumir a liderança com 11.50 faltando 20 minutos para o final, mas durou pouco tempo. Na onda seguinte, Yago Dora buscou a sua melhor nota. Após quatro manobras e um pequeno tubo, ele conquistou 8.33 e chegou a 15.66 na somatória.