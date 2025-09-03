Yago Dora comemora título mundial da World Surf League: "Não parece real"

Yago conquistou o título na segunda-feira (1º) Ed Sloane / World Surf League

O sol já estava no alto do céu de Fiji quando Yago Dora sentou-se para conversar com jornalistas brasileiros, menos de um dia depois de se tornar campeão mundial de surfe.

Às 10h40min de quarta-feira (3), no fuso do país da Oceania, e às 19h40min de terça-feira (2), no horário de Brasília, o paranaense radicado em Santa Catarina admitiu que ainda lidava com as comemorações do dia anterior. A festa foi longa, assim como a ressaca.

Dora venceu o norte-americano Griffin Colapinto já no fim da segunda-feira (1º) e consolidou a hegemonia brasileira na modalidade — oito títulos nas últimas 11 temporadas.

— Estou muito feliz. A ficha ainda não caiu completamente. Não parece real. Uma sensação muito boa, trabalho de muitos anos. Conseguir essa coroação em Fiji, em um lugar que eu amo tanto — disse, e continuou:

— Sabia que esse lugar teria algo especial para mim. Muito feliz de estar levando essa taça para Floripa, para o Rio Tavares.

Boa campanha

Em pouco mais de 40 minutos, o surfista brasileiro falou sobre a temporada de 2025 da World Surf League (WSL) e sobre sua conquista inédita. Nos dois últimos anos, ele ficou perto da classificação para o Finals.

— Bati na trave as duas últimas temporadas. Senti que já me enxergava com chances de vencer as duas últimas temporadas. Essa onda encaixa muito com meu surfe e não queria dar chance de ficar de fora — contou.

O novo campeão ressaltou o seu desempenho durante as classificatórias, que o permitiu conquistar o título ainda na primeira bateria da decisão:

— Minha meta do ano era me classificar entre os três primeiros. A maior vantagem que a gente teve foi essa de poder definir na primeira bateria. O primeiro lugar virou muito valioso.

Festa com ídolos

Aos 29 anos, ele viveu um dia que todos os surfistas gostariam de viver. Depois de vencer, foi felicitado por inúmeros surfistas das mais variadas nacionalidades e teve a possibilidade de comemorar o título com nomes como Italo Ferreira (campeão mundial em 2019), Kelly Slater (11x campeão mundial) e Jordy Smith, renomado surfista sul-africano.

— É muito doido. Eu estava nascendo e ele (Slater) já estava ganhando títulos mundiais. Jordy também. Vi minha vida toda. Muito doido isso tudo. É louco, mas começa a ser normal. Se fosse contar isso para o Yaguinho criança, ele ia ficar em choque — celebrou.