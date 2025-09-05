Xavante vai pedir mudança em data do Bra-Pel

O Brasil de Pelotas deve encaminhar, nos próximos dias, um ofício à Federação Gaúcha de Futebol (FGF) solicitando a alteração da data do clássico Bra-Pel pela Copa FGF. A partida, marcada para 5 de novembro, no Bento Freitas, poderá ser adiada para o dia 9, um domingo, às 20h.
O pedido se soma a outras movimentações do Xavante junto à FGF. Nesta semana, o clube tentou modificar a data de estreia contra o Gaúcho, marcada para 17 de setembro, às 19h, no Bento Freitas. A solicitação, no entanto, foi negada, e o confronto segue confirmado para a data original.
Mudanças solicitadas pelo Xavante
- 1ª rodada | Brasil x Gaúcho - Pedido de alteração negado. Partida segue marcada para 17/9, às 19h, no Bento Freitas
- 8ª rodada | Brasil x Pelotas - Pedido para adiar de 5/11 (quarta-feira) para 9/11 (domingo) à noite.
Pelotas também pede mudanças
Além do Xavante, o Pelotas também busca ajustes na tabela da competição. Após a alteração confirmada da estreia diante do Aimoré, que passou do dia 17 para 20 de setembro, em São Leopoldo, a direção do Lobo encaminhou outros pedidos à Federação.
Segundo o vice-presidente Vinícius Conrad, o objetivo é atrair um público maior à Boca do Lobo e evitar um longo intervalo sem jogos, causado pela desistência do São José e por uma rodada de folga. Ao todo, o clube solicitou mudanças em quatro partidas.
Mudanças solicitadas para jogos do Pelotas
- 1ª rodada | Aimoré x Pelotas - Alterado de 17/9 para 20/9
- 2ª rodada | Pelotas x Internacional - Pedido para alterar de 24/9 para 28/9 (domingo)
- 5ª rodada | Pelotas x Esportivo - Pedido para antecipar de 15/10 para 11/10 (sábado, aniversário de 117 anos do clube) ou 12/10 (domingo)
- 6ª rodada | Gaúcho x Pelotas – Pedido para antecipar de 22/10 para 19/10 (domingo)
- 7ª rodada | Pelotas x Juventude - Pedido para antecipar de 29/10 para o final de semana anterior (25 ou 26/10)