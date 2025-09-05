Xavante vai pedir mudança em data do Bra-Pel

Clubes se enfrentam pela quarta vez na temporada. Victor Lannes / Brasil/Pel,Divulgação

O Brasil de Pelotas deve encaminhar, nos próximos dias, um ofício à Federação Gaúcha de Futebol (FGF) solicitando a alteração da data do clássico Bra-Pel pela Copa FGF. A partida, marcada para 5 de novembro, no Bento Freitas, poderá ser adiada para o dia 9, um domingo, às 20h.

O pedido se soma a outras movimentações do Xavante junto à FGF. Nesta semana, o clube tentou modificar a data de estreia contra o Gaúcho, marcada para 17 de setembro, às 19h, no Bento Freitas. A solicitação, no entanto, foi negada, e o confronto segue confirmado para a data original.

Mudanças solicitadas pelo Xavante

1ª rodada | Brasil x Gaúcho - Pedido de alteração negado . Partida segue marcada para 17/9, às 19h, no Bento Freitas

. Partida segue marcada para 17/9, às 19h, no Bento Freitas 8ª rodada | Brasil x Pelotas - Pedido para adiar de 5/11 (quarta-feira) para 9/11 (domingo) à noite.

Pelotas também pede mudanças

Além do Xavante, o Pelotas também busca ajustes na tabela da competição. Após a alteração confirmada da estreia diante do Aimoré, que passou do dia 17 para 20 de setembro, em São Leopoldo, a direção do Lobo encaminhou outros pedidos à Federação.

Segundo o vice-presidente Vinícius Conrad, o objetivo é atrair um público maior à Boca do Lobo e evitar um longo intervalo sem jogos, causado pela desistência do São José e por uma rodada de folga. Ao todo, o clube solicitou mudanças em quatro partidas.

Mudanças solicitadas para jogos do Pelotas