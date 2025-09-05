Xavante comemora 114 anos com treino aberto no Bento Freitas

Treinamento especial acontece no Bento Freitas. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Brasil de Pelotas fará um treino aberto aos torcedores no domingo (7). A atividade, realizada no Bento Freitas, inicia às 9h30 e faz parte das comemorações do aniversário de 114 anos do Xavante.

A atividade especial permitirá à torcida acompanhar de perto a preparação da equipe para a Copa FGF. O Brasil estreia na competição no dia 17 de setembro, diante do Gaúcho, de Passo Fundo, no Bento Freitas.

O torcedor que for ao Bento Freitas também poderá passar na Central de Sócios, que funcionará das 9h às 12h. Na quarta-feira (3), o clube anunciou uma uma campanha especial para dobrar o número de associados ativos.