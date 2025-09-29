Xabi Alonso diz que Real Madrid 'virou a página' e manda recado ao elenco:'Precisamos de todos'

O Real Madrid enfrenta o Kairat, do Casaquistão, nesta terça-feira, às 13h45 (horário de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League. Após a derrota por 5 a 2 para o Atlético de Madrid na LaLiga, a equipe busca virar a página e reencontrar o ritmo vitorioso na competição continental.

Em coletiva no estádio Central de Almaty, Xabi Alonso enfatizou a necessidade de focar rapidamente no próximo desafio: "Acredito que tanto na vitória quanto na derrota, as sensações têm que durar 24 horas. Agora estamos fechando a atenção para o próximo jogo, porque é isso que você tem que fazer se quer ganhar."

O treinador ressaltou a construção do elenco e a profundidade do meio-campo: "Temos muitas opções. Não esperávamos que o último jogo fosse nosso caminho, mas temos alternativas olhando para o futuro. Vamos precisar de todos".

A colocação do treinador vai em direção ao momento dos brasileiros do elenco. Vini Jr. foi discreto no último jogo, enquanto Rodrygo só entrou no decorrer da partida, refletindo uma fase de baixa de alguns atletas-chave do setor ofensivo.

Sobre o adversário, o técnico espanhol analisou o Kairat: "É um time muito bem organizado, físico e motivado. Sabemos que será intenso desde o início. Eles têm ideias claras, atacam de forma direta e vão exigir nosso máximo". O espanhol destacou que a equipe estudou o rival individual e coletivamente.

"Não podemos apenas analisar a atitude, temos que observar aspectos técnicos e táticos. Precisamos aprender com experiências anteriores e aplicar isso no jogo", acrescentou Alonso, reforçando a necessidade de adaptação e foco total no desafio.