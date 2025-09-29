West Ham empata com Everton (1-1) na estreia de Nuno Espírito Santo

O técnico português Nuno Espírito Santo, contratado há dois dias após a demissão de Graham Potter, estreou no comando do West Ham com um empate em 1 a 1 com o Everton nesta segunda-feira (29), fora de casa, no fechamento da 6ª rodada do Campeonato Inglês.

Com o resultado, os 'Hammers, que estão em penúltimo na tabela com apenas quatro pontos, conseguem diminuir para um ponto a diferença para o Nottingham Forest (17º, 5 pontos), ex-time de Nuno e primeiro fora da zona de rebaixamento.

O empate também interrompe uma série de duas derrotas consecutivas, que custaram o cargo de Potter, mas o retrospecto continua ruim: apenas uma vitória em seis jogos no campeonato.

O Everton abriu o placar com um gol de cabeça de Michael Keane (18'), mas os visitantes deixaram tudo igual com Jarrod Bowen (65').

O capitão dos 'Hammers' bateu de perna esquerda e comemorou o gol beijando o escudo do time.

A próxima rodada será mais complicada para Nuno e o West Ham: jogo fora de casa contra o vice-líder Arsenal.

Por sua vez, o Everton (9º, 8 pontos), receberá o Crystal Palace (3º, 13 pontos), que vive grande fase e no sábado derrotou o líder Liverpool por 2 a 1.

-- Resultados da 6ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sábado:

Brentford - Manchester United 3 - 1

Manchester City - Burnley 5 - 1

Crystal Palace - Liverpool 2 - 1

Chelsea - Brighton 1 - 3

Leeds - Bournemouth 2 - 2

Nottingham - Sunderland 0 - 1

Tottenham - Wolverhampton 1 - 1

- Domingo:

Aston Villa - Fulham 3 - 1

Newcastle - Arsenal 1 - 2

- Segunda-feira:

Everton - West Ham 1 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 15 6 5 0 1 12 7 5

2. Arsenal 13 6 4 1 1 12 3 9

3. Crystal Palace 12 6 3 3 0 8 3 5

4. Tottenham 11 6 3 2 1 11 4 7

5. Sunderland 11 6 3 2 1 7 4 3

6. Bournemouth 11 6 3 2 1 8 7 1

7. Manchester City 10 6 3 1 2 14 6 8

8. Chelsea 8 6 2 2 2 11 8 3

9. Everton 8 6 2 2 2 7 6 1

10. Brighton 8 6 2 2 2 9 9 0

11. Fulham 8 6 2 2 2 7 8 -1

12. Leeds 8 6 2 2 2 6 9 -3

13. Brentford 7 6 2 1 3 9 11 -2

14. Manchester United 7 6 2 1 3 7 11 -4

15. Newcastle 6 6 1 3 2 4 5 -1

16. Aston Villa 6 6 1 3 2 4 6 -2

17. Nottingham 5 6 1 2 3 5 10 -5

18. Burnley 4 6 1 1 4 6 13 -7

19. West Ham 4 6 1 1 4 6 14 -8

20. Wolverhampton 1 6 0 1 5 4 13 -9