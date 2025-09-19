Você sabia? Antes de Palmeiras e Real Madrid, Endrick quase parou em Grêmio e Inter

Ainda criança, entre 9 e 10 anos, Endrick realizou testes em diversos clubes brasileiros. PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Imagine, torcedor colorado ou gremista, se os mais de R$ 270 milhões pagos pelo Real Madrid ao Palmeiras tivessem ido aos cofres da dupla Gre-Nal? Além do impacto financeiro, o atacante poderia ter sido peça-chave na busca por títulos nacionais ou continentais. E isso quase ocorreu.

Teste no Inter

Ainda criança, entre 9 e 10 anos, Endrick realizou testes em diversos clubes brasileiros. O Inter entrou na rota das avaliações. Para tristeza dos torcedores, ávidos por um ídolo e o reencontro com taças, a empreitada não teve sucesso.

— O Inter foi o único que reprovou. Fiquei surpreso. Ele já tinha passado em testes do Cruzeiro, Athletico-PR e mais um. Não corri atrás para entender melhor porque já tinha a avaliação positiva dos outros — revelou Douglas Ramos, pai do atacante.

Grêmio tentou...

Após não passar no Inter, o Grêmio entrou em cena. O Tricolor tentou convencer a família a levá-lo para o clube. Douglas recebeu uma proposta, mas o acordo com o Palmeiras já estava firmado — e a palavra mantida.

— Quando o Endrick foi ao Palmeiras, recebemos uma proposta do Grêmio. Eles quiseram vê-lo, mas já tínhamos acertado e não aceitamos. Insistiram, mas mantivemos a palavra. Não seria justo— Douglas Ramos, pai de Endrick

Palmeiras formou a joia e colheu os frutos

A oportunidade de atuar em um dos clubes gaúchos não se concretizou. Endrick , curiosamente, também teve relação com o São Paulo antes de trilhar a jornada pelo Palmeiras. Por três anos, viajava de Brasília para Cotia, onde fica o CT da base do clube, duas vezes por temporada para avaliações.

Porém, o Tricolor Paulista não aceitou a pedida de Douglas: moradia para a família e emprego a ele. Ofereceu R$ 150 mensais como ajuda de custo. O que o pai de Endrick rechaçou.

O atacante depois acertou com o Palmeiras, que deu um emprego ao pai na Academia de Futebol do clube. Formado pelo Verdão, conquistou dois Campeonatos Brasileiros e se tornou uma das maiores vendas da história do futebol brasileiro, rumo ao Real Madrid.

Antes de vestir o mítico uniforme merengue, enfrentou o Inter quatro vezes, e o Grêmio, duas. Contra os colorados, ganhou uma partida, empatou outra e perdeu duas. Diante do Tricolor, venceu uma e saiu derrotado na outra.

Hoje, o atacante se recupera de uma lesão na coxa direita. A meta é clara: ter uma temporada de afirmação na Europa e garantir vaga na Seleção para a Copa do Mundo de 2026. Até o momento, defendeu o Brasil em 14 jogos, com três gols.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.