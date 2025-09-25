Vitor Roque é exaltado por jornal espanhol após vitória do Palmeiras sobre o River: 'Vale ouro'

A grande atuação de Vitor Roque na vitória por 3 a 1 do Palmeiras sobre o River Plate, nesta quarta-feira, não passou despercebida pela imprensa internacional. Autor do gol que abriu o caminho para a virada palmeirense, o atacante de 20 anos foi exaltado pelo diário esportivo As.

"O Palmeiras pagou 25 milhões de euros por Vitor Roque, a contratação mais cara da história do futebol sul-americano. E poucos meses depois, o negócio começou a dar resultado. 'Tigrinho' marcou novamente, desta vez garantindo a vaga na semifinal da Copa Libertadores. Com seu toque de bola na área e o gol final de López , que marcou dois gols, o Verdão derrotou o River Plate", escreveu o periódico.

Vitor Roque reencontrou o seu bom futebol após um início de temporada irregular no Palmeiras. Revelado pelo Cruzeiro e com passagem marcante pelo Athletico-PR, o jovem retornou ao Brasil depois de uma transferência de 40 milhões de euros fixos (R$ 160 milhões) ao Barcelona, onde não teve espaço e acabou emprestado para o Real Betis, onde também não conseguiu brilhar.

Com 12 gols em 41 jogos, Vitor Roque viu o seu jogo crescer especialmente depois de o técnico Abel Ferreira apostar no camisa 9 jogando ao lado de Flaco López, que marcou os outros dois gols sobre o River. A dupla virou um tormento para as defesas adversárias e raramente passou em branco desde que começaram a atuar juntos.