Vini Júnior se irrita com Alonso por substituição e técnico reconhece: 'Podia ter esperado'

O incômodo do atacante Vinícius Júnior com o técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, ganhou mais um capítulo neste sábado. Ao ser avisado pelo treinador, durante a pausa para hidratação, que seria substituído, o brasileiro gesticulou e arremessou sua garrafa. Quando Rodrygo ocupou sua vaga, aos 32 minutos do segundo tempo, Vini foi direto para o vestiário, retornando posteriormente.

Um dos destaques do Real Madrid, Vini Júnior tem tido uma temporada de altos e baixos sob o comando de Xabi Alonso. Ele ainda não fez nenhuma partida completa nesta temporada e foi barrado na estreia da equipe na Champions League - saiu do banco para sofrer o pênalti que resultou no gol da vitória espanhola sobre o Olympique de Marselha.

Neste sábado, na vitória por 2 a 0 sobre o Espanyol, por La Liga, Vinícius Júnior teve uma atuação discreta no primeiro tempo, mas, na etapa complementar, deu o passe para Mbappé marcar o segundo gol, acertou a trave e exigiu ótima defesa do goleiro adversário. O inconformismo do atleta se deu por sair de campo quando atravessava seu melhor momento na partida. Algo que o próprio treinador concordou.

"A única coisa que faltou ao Vinícius foi um gol. É verdade que eu o substituí quando ele estava se sentindo melhor, em sua melhor forma, e eu podia ter esperado um pouco, mas entendi que precisávamos de jogadores novos para manter o controle", explicou Alonso após a partida, ao justificar a substituição.