Vini Jr sofre com instabilidade no Real Madrid em meio ao impasse sobre renovação, diz jornal

Do status de intocável com Carlo Ancelotti à condição de coadjuvante sob a orientação de Xabi Alonso. A mudança de patamar com a troca de comando no futebol do Real Madrid tem afetado diretamente o futebol de Vini Jr, que encara essa nova realidade para voltar aos seus melhores dias. E tudo isso acontece em meio ao processo de renovação do atleta com o gigante espanhol.

De acordo com o jornal espanhol Marca essa nova realidade vem sendo o grande desafio do camisa sete neste início de temporada. "Vinícius tem encarado nos últimos dias um novo status na ordem imposta por Xabi Alonso dentro do elenco do Real Madrid. Ele se rebela contra isso e aceita que, para mudar a situação, não há outra opção a não ser retornar ao seu nível de algum tempo atrás", afirmou o jornalista José Félix Diaz em publicação nesta terça-feira.

No fim de semana, na vitória da equipe merengue sobre o Espanyol por 2 a 0, o atleta revelado pelo Flamengo bem que fez a sua parte ao figurar novamente como titular com uma assistência para Mbappé balançar a rede.

No entanto, a eficácia demonstrada não foi suficiente para mantê-lo em campo até o apito final. Na metade do segundo tempo, Xabi Alonso substituiu o atleta por Rodrygo e manteve a disputa dos dois brasileiros por uma posição no setor ofensivo.

Em meio a este cenário, o periódico espanhol destaca ainda o tema envolvendo a renovação com o Real Madrid (o vínculo atual do atleta vai até 30 de junho de 2027), que continua vivo. Federico Pena, seu agente, já se reuniu algumas vezes para discutir o assunto com os dirigentes em Valdebebas. No último encontro, nesta segunda-feira, a situação do atacante foi avaliada pelas partes.

"Não há motivo para alarde com os 20 meses que o brasileiro terá pela frente, mas certamente é uma situação desconfortável (sobre a indefinição). Especialmente levando em conta que, há seis meses, o acordo era considerado fechado", completou o jornalista.