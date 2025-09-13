Vila Nova sofre empate do Remo no fim e desperdiça chance de subir na classificação da Série B

O estádio Onésio Brasileiro Alvarenga - OBA - foi palco de um grande jogo pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado (13), quando Vila Nova e Remo empataram por 1 a 1, com um final de tirar o fôlego.

Após mais de 300 minutos sem gols na 26ª rodada da Série B, o Vila Nova se destacou em casa com o brilho de Gabriel Poveda, titular pela primeira vez desde julho, mas viu Todinho desviar contra e deixar de pegar o elevador na tabela.

Com o resultado, o time goiano chegou a uma sequência de quatro jogos sem vitória, foi a 36 pontos e perdeu a chance de ganhar posições importantes na classificação, ficando em nono. Do outro lado, com 39, o Remo segue em quinto, agora dois atrás da Chapecoense, primeiro time no G-4 - zona de acesso.

A primeira etapa em Goiânia começou agitada. Se lançando ao ataque desde o apito inicial, o Vila Nova conseguiu levar mais perigo ao adversário e criou a primeira boa chance aos 16, quando Higor recebeu a bola na cara do gol após erro da defesa do Remo, mas mandou para fora.

O time paraense conseguiu responder aos 22, quando João Pedro recebeu a bola limpa na entrada da área e mandou uma bomba no canto, mas Halls fez grande defesa.

Aos 25, foi a vez de João Vieira tentar para o Vila, mas a bola passou rente ao travessão. O time da casa ainda teve mais uma chance com Guilherme Parede, mas a bola também não teve direção e o jogo foi para o intervalo sem gols.

Na volta para o segundo tempo, o Remo esboçou uma pressão inicial, mas quem se deu bem foi o Vila Nova. Aos 11, após bate e rebate na área, Gabriel Poveda dominou de costas para o gol, tirou de dois marcadores e chutou forte, no canto, para fazer o primeiro gol da rodada.

O time da casa seguiu buscando o gol e desperdiçou novas duas chances com Gabriel Poveda, até que aos 37, Pedro Rocha cobrou falta, Júnior Todinho desviou contra a própria meta e a bola morreu no fundo das redes.

A torcida do Vila Nova quase voltou a celebrar aos 43, quando Pedro Romano desviou cobrança de falta, mas Marcelo Rangel se esticou todo, fez grande defesa e garantiu o empate para o Remo. Aos 46, o time da casa até chegou a marcar, mas André Luis foi pego em impedimento e o gol acabou anulado.

As equipes agora terão um longo período de preparação para a 27ª rodada da Série B, já que voltam a campo apenas no próximo final de semana.

No sábado (20), o Remo volta ao Baenão para encarar o Atlético-GO, a partir das 20h30. Já no dia seguinte, às 19h, o Vila Nova vai até à Arena da Baixada para enfrentar o Athletico-PR.

FICHA TÉCNICA:

VILA NOVA 1 X 1 REMO

VILA NOVA - Halls; Pedro Romano, Weverton, Tiago e Higor (Jean Mota); João Vieira, Igor Henrique (Nathan Melo) e Dodô (Júnior Todinho); Guilherme Parede (Bruno Xavier), Elias e Gabriel Poveda (André Luís). Técnico: Paulo Turra.

REMO - Marcelo Rangel; Nathan Santos (Régis), Klaus, Reynaldo e Sávio; Luan Martins (Nathan Camargo), Jáderson (Giovanni Pavani) e Diego Hernández (Nathan); Pedro Rocha, Nicolás Ferreira (Marrony) e João Pedro. Técnico: António Oliveira.

GOLS - Gabriel Poveda, aos 11 minutos do segundo tempo. Júnior Todinho, contra, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Guilherme Parede, Gustavo Pajé (Vila Nova) e António Oliveira, Sávio (Remo).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis

ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).