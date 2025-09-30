Veteranos de Rio Grande jogam basquete para manter saúde física e mental: "Provar que estamos vivos"

Helena, Ricardo, Paulo, Sérgio e Eduardo durante treinamento no Ginásio do Ipiranga Atlético Clube (IAC), em Rio Grande. Rafael Diverio / Agência RBS

Quando Sérgio Corrêa Pinto nasceu, em 1939, a Segunda Guerra estava começando. Fazia só meio século que o Brasil tinha se tornado uma república, e Getúlio Vargas sentava na cadeira da presidência. Porto Alegre nunca tinha vivido uma enchente.

E Sérgio Corrêa Pinto, 86 anos, que viu tudo isso, continua jogando basquete. Mais: segue competindo no esporte. Ele é integrante da seleção brasileira na categoria 85+ e esteve no último Mundial, disputado na Suíça. E para fazer bonito, ao menos três vezes na semana junta-se a outros atletas veteranos para treinar, em Rio Grande, no sul do Estado.

Mudança drástica

O basquete é uma mudança drástica na vida do aposentado rio-grandino. Sua profissão nada teve a ver com esporte – trabalhou na Refinaria Ipiranga. O esporte começou como um hobby, uma forma de se integrar. Mas quando descobriu o basquete master, virou praticamente atleta. Começou a disputar os campeonatos na categoria 55+. Passadas três décadas, está na 85+, a última dos torneios.

— Disputei nove mundiais, quatro ou cinco pan-americanos, uns vinte e poucos brasileiros, encontros estaduais e por aí vai. Estive em Orlando (EUA), na Nova Zelândia, na Itália, na Finlândia, na Suíça e mais uns quantos lugares — conta.

Disputei nove mundiais, quatro ou cinco pan-americanos, uns vinte e poucos brasileiros, encontros estaduais e por aí vai. SÉRGIO CORRÊA PINTO Integrante da seleção brasileira na categoria 85+

No último campeonato nacional, realizado em Caxias do Sul, a Federação Brasileira de Basquete Master (FBBM), entidade que organiza a modalidade e a competição, contabilizou mais de 1,4 mil jogadores, divididos em 12 categorias masculinas e nove femininas. Foram 89 times de "meninos" e 49 de "meninas". Eles são divididos por idade, dos 30 em diante, de cinco em cinco anos (30+, 35+, 40+ etc. até o 85+). Elas vão até o 70+. Todas as regiões foram representadas.

Copa do Mundo

A FBBM é a responsável por organizar e convocar as seleções brasileiras de cada categoria para os torneios internacionais, como Pan-Americanos e Mundiais. Em 2024, no Pan do México, o Brasil levou 34 equipes (15 femininas e 19 masculinas), totalizando 400 atletas. Foram sete títulos, entre eles na 80+.

A última Copa do Mundo foi disputada entre junho e julho na Suíça, com mais quatro conquistas para os brasileiros. E Sérgio estava lá, enfrentando americanos, alemães, uruguaios, argentinos e australianos.

Helena, Ricardo, Paulo, Sérgio e Eduardo durante treinamento no Ginásio do Ipiranga Atlético Clube (IAC), em Rio Grande. Rafael Diverio / Agência RBS

Treino três vezes por semana

Mas para chegar lá bem, haja treinos. O normal é que segundas, quartas e sextas, ele se junte a outros veteranos jogadores da cidade para bater bola. No histórico ginásio do Ipiranga Atlético Clube (IAC), estavam Paulo Roberto Gaspar (o Turquinho), Ricardo Santos Nóbrega (o Bombril), Helena Vaghetti e Eduardo Lawson. Todos aposentados, todos apaixonados por basquete.

Melhor jogador da história do basquete gaúcho

No caso de Lawson, bem mais do que isso. Ele, de fato, viveu do basquete. Com carreira por Ipiranga, Regatas, Petrópole, Cruzeiro e Inter, foi escolhido o maior jogador da história do RS, em eleição promovida pela Federação Gaúcha.

Chegou à seleção brasileira na era de ouro, com Wlamir Marques, Amaury Pasos, Jatyr, Edson Bispo, Succar. Foi campeão da Universíade de Porto Alegre, em 1963. E mesmo tendo sido profissional, mantém intacto o amor pela modalidade. Foi esse, aliás, o combustível para enfrentar um câncer.

— Não parei de jogar. Só dei um tempo quando minha imunidade estava muito baixa e não podia ter uma lesão. E o basquete é de contato. Mas mesmo no tratamento, segui. O basquete me ajudou em tudo, inclusive a não sentir tanto os efeitos da quimioterapia.

O basquete me ajudou em tudo, inclusive a não sentir tanto os efeitos da quimioterapia EDUARDO LAWSON Melhor jogador da história do basquete gaúcho

Helena, Ricardo, Paulo, Sérgio e Eduardo durante treinamento no Ginásio do Ipiranga Atlético Clube (IAC), em Rio Grande. Rafael Diverio / Agência RBS

Piano ou basquete

Para Helena Vaghetti, a única moça entre os meninos de Rio Grande, o basquete também teve relação com problema médico:

— Tive um acidente na minha mão e o médico mandou eu tocar piano ou jogar basquete. Eu, como não era nada afinada, deixei o piano e fui jogar basquete. Tinha nove anos. Até hoje, a cada revisão, os médicos me dizem: "Não para de jogar, não para de jogar".

"Poupança" de vida

Turquinho e Bombril não chegaram ao nível profissional, mas colecionam títulos municipais e estaduais. Continuam competindo e mudam de time se precisar. Bombril tem atuado pela equipe de Rivera, Turquinho está se mudando para Santa Catarina e já fez contato com os clubes para se manter em atividade.

— O basquete é uma poupança que tu vais fazendo para pretender durar um pouquinho mais — comenta Bombril.

— É por isso que nunca vou parar de jogar — completa Turquinho.

"Obrigado, basquete"

É assim que Sérgio Pinto trata o basquete. Como um investimento. Não só de saúde, mas também financeiro. Com oito décadas e meia de vida, rodar o mundo com a bola é uma forma de aproveitar os trocados que tem sobrado.

— Infelizmente, não somos patrocinados. É tudo por nossa conta. São viagens caras, passagem, hospedagem, mas vamos levando, conciliando. Minha relação com o basquete é assim.

Por tudo isso, é possível que Lawson acabe resumindo todo esse amor pelo esporte:

— Fiz uma tabelinha pequena lá em casa. Em cima, botei uma plaquinha que diz "Obrigado, basquete". O basquete foi muito importante na minha vida. O esporte te estimula e te incorpora valores. Manter atividade física é bom para a saúde, para a cabeça. Temos uma ocupação, um compromisso. E isso sempre gera uma nova expectativa. E a essa altura do campeonato, não temos que provar que jogamos basquete. Temos que provar que estamos vivos, né?

A essa altura do campeonato, não temos que provar que jogamos basquete. Temos que provar que estamos vivos, né? EDUARDO LAWSON Melhor jogador da história do basquete gaúcho