Verstappen volta a superar McLaren e vence em Monza; Bortoleto termina em oitavo

Max Verstappen cruzou a linha de chegada na frente e frustrou torcida da Ferrari. Marco Bertorello / AFP

Em uma corrida frenética, marcada por boas ultrapassagens, leves colisões e erros das equipes na troca de pneus, Max Verstappen fez valer a pole position , superou a McLaren e venceu o GP da Itália, neste domingo (7), no circuito de Monza — Lando Norris e Oscar Piastri completaram o pódio.

Gabriel Bortoleto foi prejudicado por um péssimo pit stop da Sauber, mas fez uma prova sólida e terminou na oitava posição, após alinhar em sétimo no grid — seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, nem sequer largou, com problemas no carro.

Com o resultado, a vantagem do australiano na liderança do Mundial de Pilotos caiu para 31 pontos sobre o companheiro de equipe — 324 a 293. Bortoleto somou mais quatro pontos com o oitavo lugar, chegou a 18 na classificação e é o 16º colocado.

Como foi a corrida

O duelo travado entre o pole position, Max Verstappen, e Lando Norris marcou o início do GP da Itália. O piloto da McLaren atacou o tetracampeão e se irritou com uma manobra da Red Bull logo na primeira volta: "O que este idiota está fazendo? Primeiro me jogou na grama e depois cortou a chicane", reclamou no rádio.

Norris fez a ultrapassagem, mas levou o troco na quarta volta. A partir daí, o holandês tratou de registrar seguidas voltas mais rápidas para abrir distância dos carros da McLaren — tinha 4s2 de vantagem após 15 voltas.

Logo atrás da briga pela ponta, Piastri e Leclerc duelavam pelo terceiro posto. O piloto da Ferrari levantou a torcida italiana ao ultrapassar o líder do Mundial, mas não conseguiu se manter à frente da McLaren por muito tempo e voltou à quarta posição.

Gabriel Bortoleto sobreviveu ao conturbado início de prova, mantendo o sétimo posto do grid, ultrapassou a Aston Martin de Alonso, chegou a emparelhar sua Sauber à Mercedes de Russell, na terceira volta, mas não resistiu à potência da Ferrari de Hamilton — que havia largado em décimo — e retornou à sétima posição.

Após 20 das 53 voltas, Verstappen liderava com 5s6 de vantagem sobre Norris, que era seguido por Piastri, Leclerc, Russell, Hamilton e Bortoleto. O brasileiro vinha mais de 4s7 atrás do heptacampeão, mas era pressionado por Alonso — perdeu a posição na parada para trocar pneus, no giro seguinte — ocupavam o 15º e 16º posto, respectivamente.

Na 26ª volta, Bortoleto ganhou uma posição após Alonso pegar a zebra e quebrar a suspensão traseira do carro, que o obrigou a abandonar a prova. Com as paradas nos boxes dos concorrentes, o brasileiro alcançou a 12ª posição. Na frente, Verstappen liderava com 6s2 de vantagem sobre Norris, que era pressionado por Piastri.

Com estratégia de uma parada, Verstappen fez seu pit stop a 15 voltas do fim e Norris reassumiu a liderança da prova, 5s8 à frente de Piastri e com 12s6 de vantagem sobre o tetracampeão.

Hamilton também foi aos boxes e retornou em nono lugar. Sainz e Bearman colidiram na curva, em tentativa de ultrapassagem, mas conseguiram retornar. Bortoleto atacou Gasly e ganhou o 11º posto.

Bortoleto em oitavo

A McLaren deixou a troca de pneus de seus carros para a reta final da prova e Verstappen retomou a liderança. O erro no pit stop de Norris fez com que ele perdesse o segundo posto para Piastri, mas o australiano cedeu o posto, a pedido da escuderia inglesa, a quatro voltas da bandeirada - Verstappen, que ironizou a troca de posições do rival, terminou em primeiro com boa vantagem. Graças às paradas e a uma punição a Antonelli, Bortoleto ganhou posições e terminou em oitavo, retornando à zona de pontuação.