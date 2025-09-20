Esportes

Batidas

Verstappen supera Sainz em treino caótico no Azerbaijão e larga na pole; Bortoleto é 13º

Classificação teve seis bandeiras vermelhas e durou mais de duas horas. Oscar Piastri, líder do campeonato, foi um dos que colidiram em Baku

Estadão Conteúdo

