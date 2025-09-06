Esportes

Em Monza

Verstappen supera Norris no fim e larga na pole no GP da Itália de F1; Bortoleto conquista sua melhor posição

Holandês superou pilotos da McLaren e da Ferrari e largará em primeiro neste domingo

Estadão Conteúdo

Zero Hora

