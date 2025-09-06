Verstappen frustra McLaren e Ferrari e festeja volta mais rápida da história: 'Grande momento'

O cronômetro já havia zerado e a McLaren estava prestes a comemorar mais uma pole position, desta vez com Lando Norris, quando Max Verstappen cravou 1min18s792 para tomar o primeiro lugar do britânico por apenas 0s077 e estabelecer o novo recorde da pista de Monza, que desde 2020 pertencia a Lewis Hamilton.

Mais do que isso, o piloto da Red Bull estabeleceu a volta mais rápida na história da Fórmula 1 em velocidade média, com 264,6 km/h, um décimo mais rápido que o heptacampeão, hoje na Ferrari, havia marcado pela Mercedes há cinco anos.

"Sim, pessoal, sim. Isso é inacreditável", gritou o tetracampeão mundial no rádio da equipe, consciente de que aquela pole era uma das mais especiais entre as 45 de sua carreira. De quebra, o holandês também superou o alemão Sebastian Vettel como recordista de pole positions pela Red Bull.

"Foi apertado. Ainda faltava um pouquinho, fizemos algumas mudanças finais que acho que me permitiram forçar um pouco mais, e é exatamente disso que precisávamos na classificação, então, para nós, é um grande momento", comemorou Verstappen. "Estou feliz com as voltas e, claro, estar na pole aqui para nós é fantástico."

O desempenho de Verstappen neste sábado frustrou a McLaren, dominante na temporada, e a Ferrari, que conta com o apoio da torcida italiana, mas viu Charles Leclerc e Lewis Hamilton terminarem em quarto e quinto, respectivamente - o britânico foi punido e sairá em décimo. E arrancou elogios dos rivais.

"Max foi rápido durante todo o fim de semana e isso nunca é uma surpresa com Max. Foi uma sessão bastante intensa para mim, com altos e baixos, mas fiquei bastante satisfeito com a segunda posição", disse Norris, que completa a primeira fila. "Max e a Red Bull parecem rápidos neste fim de semana, assim como muitas equipes. Não tem sido tão confortável para nós", admitiu Oscar Piastri, líder do Mundial.