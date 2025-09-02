Venus Williams e Leylah Fernandez avançam nas duplas do US Open

Com uma emocionante terceira vitória, a icônica Venus Williams e a jovem Leylah Fernandez avançaram para as quartas de final do torneio de duplas femininas do US Open nesta segunda-feira (1º).

A americana e a canadense, que competem após receberem um convite, derrotaram a dupla formada pela russa Ekaterina Alexandrova e a chinesa Zhang Shuai por 6-3 e 6-4.

A dupla inusitada formada por Williams, de 45 anos, e Fernandez, de 22, continua sendo uma das maiores sensações do Grand Slam de Nova York.

Nesta segunda-feira, feriado do Dia do Trabalho, elas lotaram a segunda maior quadra do Flushing Meadows com cerca de 14 mil espectadores, todos animados para apreciar a performance nostálgica da mais velha das irmãs Williams.

Após a partida, Venus revelou que está em contato constante com sua irmã Serena, com quem conquistou 14 títulos de Grand Slam de duplas, e pediu sua ajuda.

"Ela está muito feliz por mim e por Leylah, e está nos dando muitos conselhos", explicou.

"Só precisamos dela na tribuna. Então, minha mensagem é: 'Serena, você tem que aparecer'", disse ela, sob aplausos da torcida.

Nas quartas de final, elas poderão enfrentar a dupla cabeça de chave número um, a americana Taylor Townsend e a tcheca Katerina Siniakova.

Townsend e Siniakova vão enfrentar nesta segunda-feira a dupla formada pela colombiana Camila Osorio e a chinesa Yuan Yue.