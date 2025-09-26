Veja quem foi o campeão da primeira edição da Brazuca League

Foram três dias de jogos, e a Brazuca League chegou ao fim. Na noite de quinta-feira (24), foram disputados os dois confrontos das semifinais, assim como a grande decisão do torneio. No fim, o título ficou com o Bruxos, time que tinha como embaixadores os influenciadores Lucca Maciel e Guilherme Cassão.

A competição, que teve o ídolo colorado Rafael Sóbis como um dos idealizadores, foi bem avaliada pela organização e deve ter uma segunda edição em breve. Inspirada na Kings League, a Brazuca League também misturou o futebol 7 com dinâmicas interativas que interferiam diretamente no andamento do jogo.

O último dia da competição começou com a semifinal entre Escudeiros, dos ex-jogadores Diguinho e Marcelo Moreno, e a própria equipe campeã. No CT Soledade, em Porto Alegre, local onde foram disputadas todas as partidas, o Bruxos venceram no shootout e chegaram na decisão.

Depois, foi a vez do Lendários, do ex-BBB Matteus Amaral, eliminar o Lobos, que tinham como embaixadores os ex-jogadores Bolívar, Sandro Sotilli e Choco. O duelo também teve de ser decidido no shootout.

Se nas semifinais os confrontos tiveram mais equilíbrio, a final contou com um placar mais elástico. Os Bruxos venceram os Lendários por 5 a 1, com direito a um gol que valeu por dois nos minutos finais.

Formato da competição

Na primeira fase, as oito equipes foram divididas em dois grupos e se enfrentaram em turno único — três jogos para cada, com dois tempos e duração de 15 minutos cada.

Os líderes avançaram à decisão e os vice-líderes e os terceiros colocados disputaram a repescagem.

A semifinal e a final tiveram tempo maior. Assim como na classificatória, o jogo terá dois tempos, mas cada um deles com 25 minutos.

Os times e seus influenciadores

Escudeiros — Diguinho (ex-jogador do Fluminense) e Marcelo Moreno (ex-jogador do Grêmio);

— Diguinho (ex-jogador do Fluminense) e Marcelo Moreno (ex-jogador do Grêmio); Canários — Teteu Severo (comediante) e Kelly Kavinsky (influenciadora);

— Teteu Severo (comediante) e Kelly Kavinsky (influenciadora); Cria — Edem Marques (comediante) e Boleiro (criador de conteúdo);

— Edem Marques (comediante) e Boleiro (criador de conteúdo); Lendários — Matteus Amaral (ex-BBB) e Letícia Stuchi (influenciadora);

— Matteus Amaral (ex-BBB) e Letícia Stuchi (influenciadora); Lobos — Sandro Sotilli (ex-atleta), Bolívar (ex-jogador do Inter) e Choco (ex-jogador de futsal);

— Sandro Sotilli (ex-atleta), Bolívar (ex-jogador do Inter) e Choco (ex-jogador de futsal); Soberanos — Queki (comentarista identificada de Grêmio do Grupo RBS) e Nani Chemello (jornalista);

— Queki (comentarista identificada de Grêmio do Grupo RBS) e Nani Chemello (jornalista); Bruxos — Lucca Maciel (influenciador) e Guilherme Cassão (influenciador);

— Lucca Maciel (influenciador) e Guilherme Cassão (influenciador); Raros — Bola nas Costas (Lelê, Adams, Gordo Léo e Rapha Gomes - comunicadores da Rádio Atlântida).