Veja os resultados das duas primeiras rodadas da Brazuca League

Primeiro dia de jogos da Brazuca League. Reprodução / ATL TV e GZH

A Brazuca League começou nesta terça-feira (23), com oito jogos realizados no CT Soledade, em Porto Alegre. Confira os resultados das duas primeiras rodadas.

1ª rodada

Escuderos 4x2 Canários

Lendários 3x0 Os Cria

Lobos 4x2 Soberanos

Bruxos 1x0 Raros

2ª rodada

Escuderos 4x0 Lendários

Canários 2x6 Os Cria

Lobos 1x0 Bruxos

Soberanos 7x3 Raros

Fórmula de disputa

Na primeira fase, as oito equipes foram divididas em dois grupos e se enfrentarão em turno único — três jogos para cada, com dois tempos e duração de 15 minutos cada.

Os líderes avançam à decisão e os vice-líderes e os terceiros colocados disputarão a repescagem.

A semifinal e a final terão tempo maior. Assim como na classificatória, o jogo terá de dois tempos, mas cada um deles com 25 minutos.

Grupos da Brazuca League

Grupo A: Escuderos, Canários, Lendários e Os Cria

Escuderos, Canários, Lendários e Os Cria Grupo B: Lobos, Soberanos, Bruxos e Raros

Onde assistir?

Todas as partidas serão transmitidas no Youtube de GZH e no Youtube da ATL TV.

Próximos jogos

3ª rodada - 24/9 (quarta-feira)

19h: Escuderos x Os Cria

19h50min: Canários x Lendários

20h40min: Lobos x Raros

21h30min: Soberanos x Bruxos

Repescagem - 24/9 (quarta-feira)

22h20min: 2º do Grupo A x 3º do Grupo B

23h10min: 2º do Grupo B x 3º do Grupo A

Semifinais - 25/9 (quinta-feira)

19h: 1º do Grupo A x Vencedor da Repescagem

20h: 1º do Grupo B x Vencedor da Repescagem

Final - 25/9 (quinta-feira)

21h30min: Vencedor da semi 1 x Vencedor da semi 2

Os times e seus influenciadores