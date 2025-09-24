Veja os resultados das duas primeiras rodadas da Brazuca League

A Brazuca League começou nesta terça-feira (23), com oito jogos realizados no CT Soledade, em Porto Alegre. Confira os resultados das duas primeiras rodadas.
1ª rodada
- Escuderos 4x2 Canários
- Lendários 3x0 Os Cria
- Lobos 4x2 Soberanos
- Bruxos 1x0 Raros
2ª rodada
- Escuderos 4x0 Lendários
- Canários 2x6 Os Cria
- Lobos 1x0 Bruxos
- Soberanos 7x3 Raros
Fórmula de disputa
Na primeira fase, as oito equipes foram divididas em dois grupos e se enfrentarão em turno único — três jogos para cada, com dois tempos e duração de 15 minutos cada.
Os líderes avançam à decisão e os vice-líderes e os terceiros colocados disputarão a repescagem.
A semifinal e a final terão tempo maior. Assim como na classificatória, o jogo terá de dois tempos, mas cada um deles com 25 minutos.
Grupos da Brazuca League
- Grupo A: Escuderos, Canários, Lendários e Os Cria
- Grupo B: Lobos, Soberanos, Bruxos e Raros
Onde assistir?
Todas as partidas serão transmitidas no Youtube de GZH e no Youtube da ATL TV.
Próximos jogos
3ª rodada - 24/9 (quarta-feira)
- 19h: Escuderos x Os Cria
- 19h50min: Canários x Lendários
- 20h40min: Lobos x Raros
- 21h30min: Soberanos x Bruxos
Repescagem - 24/9 (quarta-feira)
- 22h20min: 2º do Grupo A x 3º do Grupo B
- 23h10min: 2º do Grupo B x 3º do Grupo A
Semifinais - 25/9 (quinta-feira)
- 19h: 1º do Grupo A x Vencedor da Repescagem
- 20h: 1º do Grupo B x Vencedor da Repescagem
Final - 25/9 (quinta-feira)
- 21h30min: Vencedor da semi 1 x Vencedor da semi 2
Os times e seus influenciadores
- Escudeiros — Diguinho (ex-jogador do Fluminense) e Marcelo Moreno (ex-jogador do Grêmio);
- Canários — Teteu Severo (comediante) e Kelly Kavinsky (influenciadora);
- Cria — Edem Marques (comediante) e Boleiro (criador de conteúdo);
- Lendários — Matteus Amaral (ex-BBB) e Letícia Stuchi (influenciadora);
- Lobos — Sandro Sotilli (ex-atleta), Bolívar (ex-jogador do Inter) e Choco (ex-jogador de futsal);
- Soberanos — Queki (comentarista identificada de Grêmio do Grupo RBS) e Nani Chemello (jornalista);
- Bruxos — Lucca Maciel (influenciador) e Guilherme Cassão (influenciador);
- Raros — Bola nas Costas (Lelê, Adams, Gordo Léo e Rapha Gomes - comunicadores da Rádio Atlântida).