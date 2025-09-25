Veja os resultados da terceira rodada e da repescagem da Brazuca League

O segundo dia de Brazuca League ocorreu nesta quarta-feira (24), com seis jogos realizados no CT Soledade, em Porto Alegre. Confira os resultados da terceira rodada e da repescagem.
3ª rodada
- Escuderos 3x4 Os Cria
- Canários (2) 2x2 (3) Lendários
- Lobos 6x2 Raros
- Soberanos (2) 2x2 (0) Bruxos
Repescagem
- Os Cria 2x3 Bruxos
- Soberanos 1x4 Lendários
Fórmula de disputa
Na primeira fase, as oito equipes foram divididas em dois grupos e se enfrentarão em turno único — três jogos para cada, com dois tempos e duração de 15 minutos cada.
Os líderes avançam à decisão e os vice-líderes e os terceiros colocados disputarão a repescagem.
A semifinal e a final terão tempo maior. Assim como na classificatória, o jogo terá de dois tempos, mas cada um deles com 25 minutos.
Onde assistir?
Todas as partidas serão transmitidas no Youtube de GZH e no Youtube da ATL TV.
Próximos jogos
Semifinais - 25/9 (quinta-feira)
- 19h: 1º do Grupo A x Vencedor da Repescagem
- 20h: 1º do Grupo B x Vencedor da Repescagem
Final - 25/9 (quinta-feira)
- 21h30min: Vencedor da semi 1 x Vencedor da semi 2
Os times e seus influenciadores
- Escudeiros — Diguinho (ex-jogador do Fluminense) e Marcelo Moreno (ex-jogador do Grêmio);
- Canários — Teteu Severo (comediante) e Kelly Kavinsky (influenciadora);
- Cria — Edem Marques (comediante) e Boleiro (criador de conteúdo);
- Lendários — Matteus Amaral (ex-BBB) e Letícia Stuchi (influenciadora);
- Lobos — Sandro Sotilli (ex-atleta), Bolívar (ex-jogador do Inter) e Choco (ex-jogador de futsal);
- Soberanos — Queki (comentarista identificada de Grêmio do Grupo RBS) e Nani Chemello (jornalista);
- Bruxos — Lucca Maciel (influenciador) e Guilherme Cassão (influenciador);
- Raros — Bola nas Costas (Lelê, Adams, Gordo Léo e Rapha Gomes - comunicadores da Rádio Atlântida).