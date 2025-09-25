Veja os resultados da terceira rodada e da repescagem da Brazuca League

Brazuca League teve segundo dia de jogos. Reprodução / GZH e ATL TV

O segundo dia de Brazuca League ocorreu nesta quarta-feira (24), com seis jogos realizados no CT Soledade, em Porto Alegre. Confira os resultados da terceira rodada e da repescagem.

Leia Mais Veja os resultados das duas primeiras rodadas da Brazuca League

3ª rodada

Escuderos 3x4 Os Cria

Canários (2) 2x2 (3) Lendários

Lobos 6x2 Raros

Soberanos (2) 2x2 (0) Bruxos

Repescagem

Os Cria 2x3 Bruxos

Soberanos 1x4 Lendários

Fórmula de disputa

Na primeira fase, as oito equipes foram divididas em dois grupos e se enfrentarão em turno único — três jogos para cada, com dois tempos e duração de 15 minutos cada.

Os líderes avançam à decisão e os vice-líderes e os terceiros colocados disputarão a repescagem.

A semifinal e a final terão tempo maior. Assim como na classificatória, o jogo terá de dois tempos, mas cada um deles com 25 minutos.

Onde assistir?

Todas as partidas serão transmitidas no Youtube de GZH e no Youtube da ATL TV.

Próximos jogos

Semifinais - 25/9 (quinta-feira)

19h: 1º do Grupo A x Vencedor da Repescagem

20h: 1º do Grupo B x Vencedor da Repescagem

Final - 25/9 (quinta-feira)

21h30min: Vencedor da semi 1 x Vencedor da semi 2

Os times e seus influenciadores