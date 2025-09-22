Veja os premiados na Bola de Ouro 2025

Aitana Bonmatí e Ousmane Dembélé ganharam as Bolas de Ouro de 2025. FRANCK FIFE / AFP

Ocorre nesta segunda-feira (22), a cerimônia de premiação da tradicional Bola de Ouro, promovida pela France Football. O evento no Théâtre du Châtelet, em Paris, reuniu os melhores do mundo da bola.

Além do melhor jogador masculino e feminino, serão premiados o destaque sub-21 (Troféu Kopa), o melhor goleiro (Troféu Yashin), o melhor treinador e o melhor clube do mundo. Confira abaixo os premiados.

Quem vota?

Para o júri são selecionados cem jornalistas dos cem países mais bem colocados no ranking da Fifa. Para votar, eles devem enviar uma lista com 10 nomes — que devem, obrigatoriamente, estar entre os 30 indicados à premiação — em ordem decrescente de mérito.

Raphinha foi o quinto colocado na premiação. FRANCK FIFE / AFP

Depois, somam-se os pontos para definir o vencedor e melhor jogador do mundo em 2025. Além disso, os jornalistas devem levar em consideração três critérios fundamentais para exercer seu voto: desempenho individual; desempenho coletivo e conquistas da equipe; e classe e fair play.

Os premiados

O melhor do mundo

Dembélé na chegada ao evento. FRANCK FIFE / AFP

Ousmane Dembélé conquistou a Bola de Ouro. Atleta do PSG e da seleção francesa, ele é o sexto representante da França a conquistar o prêmio. Depois de despontar no Borussia Dortmund e oscilar no Barcelona, Dembélé chegou a um PSG em reformulação em 2023 para conduzir o time à inédita conquista da Champions League na temporada 2024/2025.

No mesmo período, o clube comandado por Luis Enrique, o melhor treinador conforme a premiação, ganhou a Ligue 1 e a Copa da França, além de ter sido finalista do Mundial de Clubes. Na última temporada, o francês disputou 53 jogos, marcando 35 gols e distribuindo 14 assistências.

A melhor do mundo

Aitana Bonmatí, do Barcelona e da seleção espanhola, é a melhor jogadora de futebol do mundo. Na temporada 2024/2025, a meio-campista disputou 44 partidas pelo seu clube, marcando 16 gols e distribuindo 11 assistências.

A brasileira Marta, que atua no Orlando Pride dos EUA, ficou na 12ª posição. Outra representante do Brasil, Amanda Gutierres, do Palmeiras, foi a 21ª colocada.

As promessas

Yamal ganhou o Troféu Kopa pela segunda vez seguida. Ballon d'Or @ballondor / X/Reprodução

Os primeiros premiados foram dois espanhóis, que conquistaram o Troféu Kopa (melhor jogador ou jogadora sub-21). Laminel Yamal, do Barcelona, conquistou o prêmio na categoria masculina pelo segundo ano consecutivo. Na feminina, Vicky López, também do clube catalão, levou a premiação no feminino.

Melhores treinadores

O prêmio de melhor treinador foi conquistado por Sarina Wiegman — campeã da Eurocopa de 2024 —, da seleção da Inglaterra, e por Luis Enrique, técnico do PSG — atual campeão da Champions League.

Sarina foi campeã da Eurocopa comandando a Inglaterra. FRANCK FIFE / AFP

Troféu Yashin

A premiação para os melhores goleiros da temporada foram para Hannah Hampton (Chelsea e Inglaterra) e por Donnarumma (PSG, hoje no Manchester City, e Itália). Alisson, ex-Inter e hoje no Liverpool, foi o segundo colocado na lista masculina.

Os artilheiros

O prêmio de artilheiros da temporada, este baseado no número de gols marcados, foi para Viktor Gyökeres (Sporting, hoje no Arsenal, e Suécia) e Ewa Pajor (Barcelona e Polônia).

Melhores clubes

No futebol feminino, o Arsenal foi coroado melhor clube do mundo. O grupo foi campeão da Champions League feminina da temporada 2024/2025.

No masculino, o atual campeão da Champions League PSG foi escolhido o melhor clube. Os comandados de Luis Enrique, melhor técnico, também conquistaram o Campeonato Francês e a Copa da França na temporada, além de serem vice-campeões do Mundial de Clubes.

Prêmio Sócrates

Dedicado a atletas com engajamento social, o Prêmio Sócrates foi recebido pela Fundación Xana, que tem ligação com a família de Luis Enrique e dá suporte e assistência a crianças e adolescentes afetados por diferentes tipos de câncer.

A filha do treinador espanhol do PSG morreu em 2019, aos nove anos, vítima de câncer. Durante a comemoração do título da Champions League, a torcida francesa homenageou o espanhol e sua filha.

As posições do top 30 masculino