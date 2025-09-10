Veja o que esperar da Copa FGF, competição que vale uma vaga na Série D do próximo ano

Clássico Bra-Pel é uma das grandes atrações da primeira fase da competição. Victor Lannes / Brasil/Pel,Divulgação

Competição tradicional no calendário do futebol gaúcho, a Copa FGF terá início na próxima semana. Com homenagem a Ruy Carlos Ostermann, o campeonato reunirá oito equipes do Rio Grande do Sul. Diferente dos últimos anos, esta edição não dará ao campeão uma vaga na Copa do Brasil do próximo ano. O vencedor terá o direito de disputar a Série D do Brasileirão 2026.

Como Inter e Juventude, que devem participar com as categorias de base, já estão garantidos em divisões nacionais no ano que vem, a classificação para a quarta divisão nacional será o sonho das outras seis equipes. O São José estava inscrito para participar, mas desistiu recentemente.

Aimoré, Brasil de Pelotas, Esportivo, Gaúcho, Pelotas e São Gabriel enxergam na Copa FGF uma oportunidade de ampliar o calendário de jogos para 2026. Os cinco primeiros disputarão no ano que vem a Divisão de Acesso, competição que dura três meses. Já o São Gabriel irá participar da Terceirona Gaúcha, ainda neste ano, com início marcado para o próximo mês.

Além do aumento no número de jogos, uma eventual participação na Série D rende aos clubes uma maior vitrine tanto para atrair jogadores quanto para buscar patrocínios.

Vale destacar que em 2026 será a primeira vez desde 2019 que o Rio Grande do Sul terá um representante na quarta divisão que não participa da primeira divisão estadual no mesmo ano. A competição deste ano também terá um outro elemento importante, que é o clássico Bra-Pel ainda na primeira fase, no Estádio Bento Freitas.

Formato da competição

Na primeira fase, todas as equipes se enfrentarão em turno único. Os dois melhores avançam às semifinais. Já do terceiro ao sexto colocado, ocorrerão dois confrontos de quartas de final para descobrir os outros dois times da semifinal.

Vale destacar que o vencedor da competição terá uma vaga na Série D do Brasileirão de 2026. Além disso, irá disputar a Recopa Gaúcha 2026 contra o Inter.

Confira abaixo as equipes da Copa FGF

Aimoré

Auxiliar na Divisão de Acesso, Fábio Caponi comandará a equipe na Copa FGF. Leonardo Oberherr / Aimoré / Divulgação

Melhor campanha da primeira fase da Divisão de Acesso, o Aimoré foi eliminado da competição nas semifinais e desperdiçou a chance de retornar à primeira divisão estadual. Após o resultado, o clube ameaçou não participar da Copa FGF, mas não desistiu do torneio.

Em contrapartida, reduziu os investimentos. O técnico Paulo Henrique Marques, por exemplo, e alguns destaques, como Rodrigo Mamá e Adriano Klein, deixaram o time. Mesmo assim, o Índio Capilé conseguiu manter titulares da campanha recente. O zagueiro Micael e o atacante Ariel são exemplos dos que seguem na equipe.

Recentemente, o time anunciou o atacante Tony Jr., que disputou o último Gauchão pelo Monsoon, como uma das principais contratações para a competição. O técnico será Fábio Caponi, que foi auxiliar na Divisão de Acesso deste ano.

Brasil de Pelotas

Emerson Cris está mantido no cargo após a disputa da Série D Augusto Cabral / G.E. Brasil

Após ser rebaixado no Gauchão, o Xavante encara a Copa FGF como uma forma de reanimar o torcedor e projetar um 2026 mais positivo. Sendo assim, o time é um dos que mais investiu para a competição, o que coloca a equipe como uma das candidatas ao título.

O técnico Emerson Cris, que comandou o clube na Série D, segue no cargo. Entre as permanências, a mais comemorada foi a do goleiro Gabriel Oliveira, que teve destaque no Gauchão e disputou a fase final da Divisão de Acesso pelo Bagé.

Quanto às contratações, o time aposta em nomes conhecidos do interior gaúcho como o centroavante Patrikão e o atacante Adriano Klein, que acumula boas passagens no Aimoré. Além deles, o também atacante Márcio Jonatan, retorna para a sua terceira passagem no clube. A contratação foi comemorada pelo torcedor.

O experiente Hélio Vieira é o gerente de futebol do Brasil de Pelotas e participou da montagem do elenco.

Esportivo

Técnico Márcio Nunes segue como técnico da equipe para a disputa da Copa FGF. Porthus Junior / Agencia RBS

O clube de Bento Gonçalves não fez uma boa Divisão de Acesso e não se classificou para as quartas de final da competição. Na Copa FGF, a equipe não desponta como uma das favoritas, mas conta com a experiência do técnico Márcio Nunes para fazer a diferença. Ele segue no cargo após a segunda divisão estadual.

O elenco para a disputa conta com alguns jovens formados na base do Esportivo, mas também tem a chegada de nomes mais experientes. O goleiro Lúcio, por exemplo, que tem passagens por Caxias, São Luiz, Inter-SM e outros clubes do Estado deve ser o titular da posição.

Outras chegadas importantes foram no setor ofensivo. O atacante Matheuzinho, que disputou o Gauchão pelo São Luiz, e o meia Dudu Dall'Agnol, ex-Ypiranga, foram os principais acertos para o setor.

Vale destacar que a equipe venceu a primeira edição da Copa FGF, em 2004.

Leia Mais Com seis reforços e sete remanescentes, Esportivo inicia preparação para a Copa FGF

Gaúcho

Fabiano Daitx retorna ao clube após passagem no time sub-20 do Grêmio. Ulisses Castro / Agência RBS

Penúltimo colocado na Divisão de Acesso deste ano, o Gaúcho manteve apenas oito jogadores para a Copa FGF e conta com um elenco de 27 atletas. Entre os contratados, o nome de maior peso é o do volante Renan Metz, que foi um dos destaques do Veranópolis, clube que bateu na trave no acesso à primeira divisão.

No comando técnico, Fabio Daitx retornou ao cargo após comandar a equipe sub-20 do Grêmio entre dezembro de 2024 e julho deste ano. No ano passado, ele treinou o clube de Passo Fundo na Copa FGF e levou a equipe até as semifinais.

Para esta temporada, o Gaúcho buscar superar a sua melhor campanha, que foi a segunda colocação em 2018. Inclusive, pela posição obtida, o time participou da Série D do ano seguinte.

Leia Mais Gaúcho inicia preparação para a Copa FGF com oito remanescentes; veja o elenco

Inter

Maior campeão da Copa FGF com duas taças, o Inter deve ter o time sub-20 participando da competição. É uma forma de dar chance aos jovens das categorias de base, assim como a jogadores que são pouco utilizados no time profissional.

Em 2024, por exemplo, o centroavante Ricardo Mathias e o volante Luis Otávio participaram de alguns jogos. Atualmente, ambos são utilizados pelo técnico Roger Machado no grupo principal.

Juventude

Filipe Dias será o técnico alviverde na Copa FGF. Nathan Bizotto / E.C.Juventude/Divulgação

Como já tem divisão garantida para 2026, seja a Série A, seja a Série B em caso de rebaixamento neste ano, o Juventude trata a Copa FGF mais como um teste.

O time deve levar a campo um elenco formado por atletas da categoria sub-20, assim como jovens com pouca minutagem no elenco profissional. A experiência servirá como uma preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior do próximo ano.

Este será o terceiro ano consecutivo que o Juventude participa da competição. A equipe foi campeã em 2011 e 2012, sendo a maior vencedora ao lado de outros seis clubes.

Pelotas

Técnico na reta final do Gauchão, Alessandro Telles comandará a equipe na Copa FGF. Lucas Rhamon / E.C. Pelotas

Assim como o rival, a equipe foi rebaixada no Gauchão e busca terminar 2025 de uma forma melhor. Da mesma forma, também conta com um bom investimento e conseguiu reforços experientes no cenário gaúcho para a disputa. O treinador será Alessandro Telles, que terminou o estadual deste ano no clube e possui passagens em outros times do Estado.

Quanto ao elenco, o nome de maior destaque é o goleiro Rodrigo Mamá, que estava no Aimoré. Outros atletas que tiveram destaque na Divisão de Acesso, como o meia Cadinho, os laterais Adryel e Nicolas Ferri, e o zagueiro Josias também chegam como boas alternativas

Além deles, o time teve o retorno de jogadores campeões da competição em 2019 pelo Lobo. É o caso do zagueiro Douglas Zielke e do meia Jean Roberto.

O Pelotas é uma das equipes que possui dois títulos da Copa FGF, estando entre os maiores campeões.

Leia Mais Pelotas inicia preparação para a Copa FGF na quarta-feira

São Gabriel

Único time que está na Terceirona Gaúcha, é evidente que o São Gabriel é clube que chega com mais dificuldades para ser campeão. A equipe retoma as atividades profissionais após mais de um ano, desde que foi rebaixado na Divisão de Acesso.

Com o foco em retornar à segunda divisão, o time terá em paralelo a participação na terceira divisão gaúcha, que inicia no fim deste mês. A montagem do elenco priorizou atletas jovens, com poucos nomes acima dos 20 anos.

O técnico do São Gabriel para a competição seria Fernando Barboza, mas ele pediu desligamento do clube no fim de agosto. Até o momento não foi informado publicamente sobre um novo nome.

Jogos da primeira rodada da Copa FGF

17/09 (quarta-feira)

15h - São Gabriel x Esportivo

20h30min - Brasil de Pelotas x Gaúcho

20/9 (sábado)

15h30min - Aimoré x Pelotas