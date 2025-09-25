Tony Hawk é tido por muitos como o maior skatista da história. ODD ANDERSEN / AFP

O recorde mundial quebrado por Sandro Dias, o "Mineirinho", nesta quinta-feira (25), foi acompanhado não só pelos porto-alegrenses, mas por pessoas de todo o mundo. Um desses espectadores foi o norte-americano Tony Hawk, a maior referência da história do skate.

Nas redes sociais, a lenda do esporte compartilhou com seus seguidores um vídeo curto assistindo ao vivo à descida do brasileiro da pista montada no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF).

Na sala de sua casa, ele filmou a TV no momento em que Mineirinho alcança a marca de 65m de altura, o primeiro recorde. Depois, ele ainda atingiu os 70m.

Junto de Hawk estavam uma mulher não identificada e seu neto Ronin, que tem quase um ano. No vídeo, ele tenta fazer a criança dizer "vai", como suporte para Sandro descer a rampa.

No fim do vídeo, ele filma o próprio rosto, mostrando estar feliz pelo brasileiro e grita "Sandro" como forma de apoio.

Vale destacar que na terça-feira (23), a Red Bull, organizadora do evento, divulgou um vídeo em que Tony Hawk dizia confiar no potencial de Sandro Dias para realizar o feito histórico.

