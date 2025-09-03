As quartas de final do US Open 2025 começaram a ser disputadas na terça-feira (2), com grandes nomes em quadra.
Novak Djokovic e Carlos Alcaraz já garantiram vaga nas semis no torneio masculino, enquanto Aryna Sabalenka se classificou na semi feminina.
Nesta quarta-feira (3), os últimos jogos das quartas de final serão definidos (veja a programação abaixo), com transmissão na SporTV, ESPN e Disney+. Te liga na agenda!
Quartas de final do US Open 2025
Torneio masculino
Quarta-feira
12h30min: F. Auger-Aliassime x A. de Minaur
21h10min: J. Sinner x L. Musetti
Torneio feminino
Quarta-feira
14h10min: A. Anisimova x I. Swiatek
20h: K. Muchová x N. Osaka
Semifinais do US Open 2025
Feminino
- A. Sabalenka x J. Pegula
Masculino
- Novak Djokovic x Carlos Alcaraz