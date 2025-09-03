Número 1 do mundo, Sinner encara compatriota hoje. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

As quartas de final do US Open 2025 começaram a ser disputadas na terça-feira (2), com grandes nomes em quadra.

Novak Djokovic e Carlos Alcaraz já garantiram vaga nas semis no torneio masculino, enquanto Aryna Sabalenka se classificou na semi feminina.

Nesta quarta-feira (3), os últimos jogos das quartas de final serão definidos (veja a programação abaixo), com transmissão na SporTV, ESPN e Disney+. Te liga na agenda!

Quartas de final do US Open 2025

Torneio masculino

Quarta-feira

12h30min: F. Auger-Aliassime x A. de Minaur

21h10min: J. Sinner x L. Musetti

Torneio feminino

Quarta-feira

14h10min: A. Anisimova x I. Swiatek

20h: K. Muchová x N. Osaka

Semifinais do US Open 2025

Feminino

A. Sabalenka x J. Pegula

Masculino