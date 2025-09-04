US Open 2025: horário e onde assistir às semifinais do Grand Slam

O último Grand Slam da temporada está na sua fase decisiva. Entre esta quinta (4) e a sexta-feira (5), serão disputadas as semifinais das chaves masculinas e femininas do US Open 2025.
Os jogos, que ocorrem no USTA Billie Jean King National Tennis Center, em Nova York, tem transmissão no Brasil na SporTV, ESPN e Disney+.
Confira todos os confrontos abaixo.
Semifinais do US Open 2025
Feminino (quinta-feira, 4)
- 20h: A. Sabalenka x J. Pegula
- 21h10min: A. Anisimova x N. Osaka
Masculino (sexta-feira, 5)
- 16h: Novak Djokovic x Carlos Alcaraz
- 20h: J. Sinner x F. Auger-Aliassime