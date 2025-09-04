Sabalenka, Pegula, Osaka e Anisimova (da esquerda para a direita) disputam semifinais nesta quinta-feira (4). Colagem / Al Bello/Getty Images via AFP / Angela Weiss/AFP / Clive Brunskill/Getty Images via AFP / Timothy A. Clary/AFP

Na noite desta quinta (4), serão conhecidas as duas finalistas do US Open. A partir das 20h, no Arthur Ashe Stadium, a quadra central do completo de Flushing Meadows, quatro tenistas disputam vaga na decisão do último grand slam do ano.

Atual número 1 do ranking da WTA, Aryna Sabalenka é a favorita ao título. No entanto, a força das adversárias no atual momento pode surpreender a campeã de 2024. Abaixo, uma análise dos dois jogos da semifinal do torneio.

Aryna Sabalenka x Jessica Pegula - quinta (4), às 20h

Sabalenka é a adversária a ser batida em Flushing Meadows. Atual campeã e a líder do ranking, ela chega descansada, após a tcheca Marketa Vondrousova ter desistido no aquecimento antes das quartas. Já a dona da casa vive bom momento: chega às quartas sem ter perdido um set sequer.

Apesar disso, o ex-tenista e comentarista de tênis nos canais ESPN, André Ghem, vê a "visitante" muito à frente:

— Sabalenka é muito favorita. Pelo tênis também, mas especialmente pelo modo competidora que ela apresenta — resumiu.

Amanda Anismova x Naomi Osaka - quinta (4), não antes das 21h10min

Algoz de Bia Haddad Maia, Anisimova pode ser protagonista de uma das grandes histórias da temporada do tênis em 2025. Após tomar uma "bicicleta" (duplo 6/0) na final de Wimbledon para Iga Swiatek, ela se recuperou ao eliminar a polonesa para chegar às semis.

Bicampeã do US Open (2018 e 2020), a japonesa está na retomada da carreira após a gravidez. Em maio, venceu o primeiro torneio depois de ser mãe. De acordo com Ghem, é uma semifinal marcada pelo equilíbrio: