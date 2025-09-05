Djokovic, de 38 anos, e Alcaraz, de 22, travam disputa geracional nesta sexta-feira. CHARLY TRIBALLEAU / AFP / KENA BETANCUR / AFP / Colagem

O dia promete grandes emoções no US Open 2025.

A partir das 16h desta sexta-feira (5), Novak Djokovic e Carlos Alcaraz se enfrentam na quadra central do complexo de Flushing Meadows, em Nova York, pela semifinal do torneio masculino.

De um lado, o 100 vezes campeão de torneios da ATP, e um dos maiores de todos os tempos. De outro, o campeão de Roland Garros na temporada, num dos grandes jogos da história do tênis moderno.

Quem vencer, enfrentará na grande final Janik Sinner ou Felix Auger-Aliassime, que disputam a outra semifinal não antes das 20h, na mesma quadra.

Ambos os jogos têm transmissão no SporTV, ESPN e Disney+.

Novak Djokovic x Carlos Alcaraz