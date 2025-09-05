Uruguai vence Peru (3-0) e se classifica para Copa do Mundo de 2026

O Uruguai se classificou para a Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira (4), ao derrotar o Peru por 3 a 0, em Montevidéu, na penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

O resultado deixa a 'Celeste' em segundo na tabela com 27 pontos e significou a eliminação do Peru (12 pontos), que não tem mais chances de alcançar a sétima posição, que levaria a equipe para a repescagem.

Rodrigo Aguirre (14'), Giorgian De Arrascaeta (58') e Federico Viñas (80') marcaram os gols da noite no Estádio Centenário.

Com o talento de De Arrascaeta, a precisão de Rodrigo Bentancur e Federico Valverde e a garra do 'Búfalo' Aguirre, a seleção uruguaia dominou do início a partida do início ao fim.

O Uruguai, que garantiu sua quinta participação consecutiva em Mundiais, encerrará sua campanha nas Eliminatórias na próxima terça-feira, contra o Chile. Por sua vez, os peruanos receberão o também classificado Paraguai.

- Escalações:

Uruguai: Sergio Rochet - Guillermo Varela, Sebastían Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez - Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta (Manuel Ugarte, 69') - Facundo Pellistri (Rodrigo Zalazar, 77'), Rodrigo Aguirre (Federico Viñas, 74'), Brian Rodríguez. Técnico: Marcelo Bielsa.

Peru: Pedro Gallese - Luís Advincula, Luis Abram, Renzo Garces, Marcos López - Yoshimar Yotún (Jairo Concha, 66'), Erick Noriega (Jesus Pretell, 87'), Christofer Gonzales (Sergio Peña, 46'), Kenyi Cabrera (Joao Grimaldo, 46'), Kevin Quevedo (José Rivera, 81') - Luis Ramos. Técnico: Oscar Ibáñez.