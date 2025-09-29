União Corinthians se recupera e vence o Cruzeiro no Torneio Abertura do NBB

Hollowell foi o cestinha do time gaúcho. João Pires / Divulgação/LNB

O Ceisc/União Corinthians se recuperou da derrota na estreia do Torneio Abertura do NBB e venceu o Cruzeiro Basquete (MG), nesta segunda-feira (29), por 75 a 66, em jogo válido pelo Grupo D.

A competição disputada na Arena Nilson Nelson, em Brasília, tem a participação de 12 equipes, sendo 10 do NBB e dois convidados, o Brusque (SC) e o Unión de Santa Fé, da Argentina.

O jogo

A partida desta segunda foi marcada pelo equilíbrio e os dois times alternaram momentos de domínio, com ataques eficientes e defesas firmes.

Após os dois primeiros períodos, o time gaúcho foi para o intervalo ganhando por 36 a 34, com 10 pontos anotados ala-pivô estadunidense Jeremy Hollowell.

O time de Santa Cruz do Sul foi superior nos arremessos da linha de três pontos, convertendo cinco de 15 tentativas, enquanto a equipe mineira errou todos os 10 que buscou do perímetro.

No terceiro quarto, o União Corinthians aumentou a diferença em mais dois pontos e chegou a 52 a 48.

A equipe gaúcha foi mais eficiente nos 10 minutos finais e sempre esteve à frente, fechando o jogo em 75 a 66, com leve superioridade nos rebotes (44 a 42) e menos erros cometidos (11 a 14).

Jeremy Hollowell foi o principal nome do time do Vale do Rio Pardo, com um duplo-duplo de 20 pontos e 13 rebotes.

Outro destaque foi o pivô Rafael Hettsheimeir, que terminou o confronto com 16 pontos (66,7% nos arremessos do perímetro) e nove rebotes. Já o ala Fabrício Veríssimo anotou 16 pontos, além de seis rebotes e três assistências.