União Corinthians estreia com derrota no Torneio Abertura do NBB

O Ceisc/União Corinthians estreou com derrota no Torneio Abertura do NBB. Neste domingo (28), o time de de Santa Cruz do Sul perdeu para o Brasília Basquete, por 65 a 46, em jogo válido pelo Grupo D.
A competição disputada na Arena Nilson Nelson, em Brasília, tem a participação de 12 equipes, sendo 10 do NBB e dois convidados, o Brusque (SC) e o Unión de Santa Fé, da Argentina.
Com uma atuação consistente, construída a partir da solidez defensiva e do controle do ritmo ao longo dos quatro períodos, a equipe da casa soube aproveitar os momentos de instabilidade do time gaúcho e confirmou o resultado sem sustos diante de sua torcida.
Um dos reforços para a temporada, o ala Isaac Gonçalves foi o maior pontuador do União Corinthians, com 11 pontos, além de quatro rebotes. Outro ala, Fabrício Veríssimo, também se destacou com sete pontos e 10 rebotes.
— Nós tivemos algumas baixas na equipe, durante essa semana, não temos um mês de trabalho ainda. Viemos para esse campeonato para treinar, ganhar uma identidade. O time está sendo formado agora e tenho certeza que vamos sair daqui com uma bagagem boa. Infelizmente perdemos por 19 pontos, mas tudo é reflexo desse período (curto) de trabalho — avaliou Isaac.
Pelo Brasília, Daniel Von Haydin foi o cestinha do jogo. O ala terminou o jogo com 17 pontos, além de cinco rebotes e três assistências.
Demais resultados da rodada:
Grupo A
- Minas Tênis Clube (MG) 86 x 59 Caxias do Sul Basquete (RS)
Grupo B
- Pato Basquete (PR) 88 x 78 Fortaleza Basquete Cearense (CE)
Grupo C
- Brusque (SC) 50 x 93 Unifacisa (PB)
Confira os jogos da 2ª rodada:
Segunda-feira (29)
- 12h15 – Caxias do Sul Basquete (RS) x Botafogo (RJ)
- 14h45 – Unifacisa (PB) x Unión Santa Fé (ARG)
- 17h30 – Ceisc/União Corinthians (RS) x Cruzeiro (MG)
- 20h – Fortaleza Basquete Cearense (CE) x Flamengo (RJ)
* Os jogos serão transmitidos pelo canal do Metrópoles no YouTube.