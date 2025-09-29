União Corinthians estreia com derrota no Torneio Abertura do NBB

União Corinthians (verde) não conseguiu superar o Brasília. : João Pires / Divulgação/LNB

O Ceisc/União Corinthians estreou com derrota no Torneio Abertura do NBB. Neste domingo (28), o time de de Santa Cruz do Sul perdeu para o Brasília Basquete, por 65 a 46, em jogo válido pelo Grupo D.

A competição disputada na Arena Nilson Nelson, em Brasília, tem a participação de 12 equipes, sendo 10 do NBB e dois convidados, o Brusque (SC) e o Unión de Santa Fé, da Argentina.

Com uma atuação consistente, construída a partir da solidez defensiva e do controle do ritmo ao longo dos quatro períodos, a equipe da casa soube aproveitar os momentos de instabilidade do time gaúcho e confirmou o resultado sem sustos diante de sua torcida.

Um dos reforços para a temporada, o ala Isaac Gonçalves foi o maior pontuador do União Corinthians, com 11 pontos, além de quatro rebotes. Outro ala, Fabrício Veríssimo, também se destacou com sete pontos e 10 rebotes.

— Nós tivemos algumas baixas na equipe, durante essa semana, não temos um mês de trabalho ainda. Viemos para esse campeonato para treinar, ganhar uma identidade. O time está sendo formado agora e tenho certeza que vamos sair daqui com uma bagagem boa. Infelizmente perdemos por 19 pontos, mas tudo é reflexo desse período (curto) de trabalho — avaliou Isaac.

Pelo Brasília, Daniel Von Haydin foi o cestinha do jogo. O ala terminou o jogo com 17 pontos, além de cinco rebotes e três assistências.

Demais resultados da rodada:

Grupo A

Minas Tênis Clube (MG) 86 x 59 Caxias do Sul Basquete (RS)

Grupo B

Pato Basquete (PR) 88 x 78 Fortaleza Basquete Cearense (CE)

Grupo C

Brusque (SC) 50 x 93 Unifacisa (PB)

Confira os jogos da 2ª rodada:

Segunda-feira (29)

12h15 – Caxias do Sul Basquete (RS) x Botafogo (RJ)

14h45 – Unifacisa (PB) x Unión Santa Fé (ARG)

17h30 – Ceisc/União Corinthians (RS) x Cruzeiro (MG)

20h – Fortaleza Basquete Cearense (CE) x Flamengo (RJ)

* Os jogos serão transmitidos pelo canal do Metrópoles no YouTube.