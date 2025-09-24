Último dia dos Jogos da Juventude terá o RS na disputa por uma medalha de bronze

Rio Grande do Sul (de branco) e Pernambuco fizeram partida disputada. Wagner Araújo / COB / Divulgação

Resta uma chance de medalha para o Rio Grande do Sul nos Jogos da Juventude. O evento realizado em Brasília termina nesta quinta (25), dia em que o time de handebol feminino do Estado disputará o bronze contra o Rio de Janeiro.

Nesta quarta (24), as gaúchas foram derrotadas por Pernambuco. Em uma partida disputada, as pernambucanas desgarraram nos minutos finais e venceram: 23 a 17. As representantes do RS são do Colégio Professor Gustavo Schreiber, de São Leopoldo, e disputam a medalha de bronze contra o Rio de Janeiro.

As duas equipes se enfrentaram na primeira fase. As gaúchas levaram a melhor por 20 a 14. A final será Pernambuco x São Paulo.

No vôlei, o time feminino gaúcho conquistou vaga na final da Segunda Divisão ao vencer o Mato Grosso por 2 a 0. Com o resultado, a equipe se classificou para a elite dos Jogos da Juventude 2026.