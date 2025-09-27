Tudo o que você precisa saber sobre a Copa do Mundo Sub-20, que começa neste sábado no Chile

Neste sábado (27), será dada a largada para a Copa do Mundo sub-20 de futebol masculino no Chile. Na 24ª edição do torneio, 24 seleções irão em busca do título mundial. A grande final será em 19 de outubro.
As equipes estão divididas em seis grupos de quatro para a primeira fase. O Brasil está no Grupo C, com México, Marrocos e Espanha. A seleção sub-20 estreia neste domingo (28), às 20h, contra os mexicanos. O líder e o vice de cada grupo mais os quatro terceiros colocados com as melhores campanhas avançam para as oitavas.
A primeira edição do Mundial Juvenil sub-20 foi realizada em 1977, na Tunísia. No atual formato, a competição ocorre de dois em dois anos. A partir desta edição, o torneio passa a ser anual.
Confira as principais informações sobre a Copa do Mundo sub-20
Grupos da Copa do Mundo sub-20
Grupo A
- Chile
- Nova Zelândia
- Japão
- Egito
Grupo B
- Coréia do Sul
- Ucrânia
- Paraguai
- Panamá
Grupo C
- Brasil
- México
- Marrocos
- Espanha
Grupo D
- Itália
- Austrália
- Cuba
- Argentina
Grupo E
- Estados Unidos
- Nova Caledonia
- França
- África do Sul
Grupo F
- Colômbia
- Arábia Saudita
- Noruega
- Nigéria
Quando o Brasil joga na Copa do Mundo sub-20
- Brasil x México — domingo (28), às 20h
- Brasil x Marrocos — quarta-feira (1º), às 20h
- Brasil x Espanha — sábado (4), às 17h
Quando são os mata-matas da Copa do Mundo sub-20
- Oitavas de final: de 7 a 9 de outubro
- Quartas de final: 11 e 12 de outubro
- Semifinais: 15 de outubro
- Disputa do terceiro lugar: 18 de outubro
- Final: 19 de outubro
Onde assistir à Copa do Mundo sub-20
A transmissão do torneio será feita pela CazéTV e pela plataforma de streaming FIFA+.
Brasil pode ser hexa Copa do Mundo sub-20
O Brasil foi o campeão da Conmebol Sub-20, torneio classificatório para a Copa do Mundo. A seleção brasileira é a segunda maior campeã mundial sub-20, atrás, somente, da Argentina. São cinco títulos, conquistados em 1983, 1985, 1993, 2003 e 2011.
No Chile, o técnico Ramon Menezes leva 21 jovens brasileiros em busca do hexacampeonato. Entre eles, 15 jogam no Brasil, dois em Portugal, e os outros estão espalhados por Emirados Árabes, Inglaterra, Rússia e Arábia Saudita.
O atacante Gustavo Prado, do Inter, está entre os selecionados. O lateral Igor Serrote, criado na base do Grêmio e vendido por 5,5 milhões de dólares (R$ 30,7 milhões) para o Al Jazira, também.
Em 2023, na Argentina, o Brasil caiu nas quartas de final após perder por 3 a 2 para Israel.
Convocados para a Copa do Mundo Sub-20
Goleiros
- Felipe Longo - Corinthians
- Lucas Furtado - Vitoria (POR)
- Otávio - Cruzeiro
Defensores
- Gilberto - Palmeiras
- Igor Serrote - Al Jazira (EAU)
- Leandrinho - Vasco
- Léo Derik - Athletico-PR
- Bruno Alves - Cruzeiro
- Iago - Flamengo
- João Souza - Flamengo
Meias
- Coutinho - Palmeiras
- João Cruz - Athletico-PR
- Murilo - Cruzeiro
- Rayan Lucas - Sporting (POR)
- Rhuan Gabriel - Cruzeiro
Atacantes
- Deivid Washington - Chelsea (ING)
- Erick Belé - Palmeiras
- Gustavo Prado - Inter
- Luighi - Palmeiras
- Pedrinho - Zenit (RUS)
- Wesley - Al Nassr (SAU)