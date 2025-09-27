Tudo o que você precisa saber sobre a Copa do Mundo Sub-20, que começa neste sábado no Chile

Troféu da Copa do Mundo sub-20. Fifa / Divulgação

Neste sábado (27), será dada a largada para a Copa do Mundo sub-20 de futebol masculino no Chile. Na 24ª edição do torneio, 24 seleções irão em busca do título mundial. A grande final será em 19 de outubro.

As equipes estão divididas em seis grupos de quatro para a primeira fase. O Brasil está no Grupo C, com México, Marrocos e Espanha. A seleção sub-20 estreia neste domingo (28), às 20h, contra os mexicanos. O líder e o vice de cada grupo mais os quatro terceiros colocados com as melhores campanhas avançam para as oitavas.

A primeira edição do Mundial Juvenil sub-20 foi realizada em 1977, na Tunísia. No atual formato, a competição ocorre de dois em dois anos. A partir desta edição, o torneio passa a ser anual.

Confira as principais informações sobre a Copa do Mundo sub-20

Grupos da Copa do Mundo sub-20

Grupo A

Chile

Nova Zelândia

Japão

Egito

Grupo B

Coréia do Sul

Ucrânia

Paraguai

Panamá

Grupo C

Brasil

México

Marrocos

Espanha

Grupo D

Itália

Austrália

Cuba

Argentina

Grupo E

Estados Unidos

Nova Caledonia

França

África do Sul

Grupo F

Colômbia

Arábia Saudita

Noruega

Nigéria

Quando o Brasil joga na Copa do Mundo sub-20

Brasil x México — domingo (28), às 20h

x México — domingo (28), às 20h Brasil x Marrocos — quarta-feira (1º), às 20h

x Marrocos — quarta-feira (1º), às 20h Brasil x Espanha — sábado (4), às 17h

Quando são os mata-matas da Copa do Mundo sub-20

Oitavas de final: de 7 a 9 de outubro

de 7 a 9 de outubro Quartas de final: 11 e 12 de outubro

11 e 12 de outubro Semifinais: 15 de outubro

15 de outubro Disputa do terceiro lugar: 18 de outubro

18 de outubro Final: 19 de outubro

Onde assistir à Copa do Mundo sub-20

A transmissão do torneio será feita pela CazéTV e pela plataforma de streaming FIFA+.

Brasil pode ser hexa Copa do Mundo sub-20

O Brasil foi o campeão da Conmebol Sub-20, torneio classificatório para a Copa do Mundo. A seleção brasileira é a segunda maior campeã mundial sub-20, atrás, somente, da Argentina. São cinco títulos, conquistados em 1983, 1985, 1993, 2003 e 2011.

No Chile, o técnico Ramon Menezes leva 21 jovens brasileiros em busca do hexacampeonato. Entre eles, 15 jogam no Brasil, dois em Portugal, e os outros estão espalhados por Emirados Árabes, Inglaterra, Rússia e Arábia Saudita.

O atacante Gustavo Prado, do Inter, está entre os selecionados. O lateral Igor Serrote, criado na base do Grêmio e vendido por 5,5 milhões de dólares (R$ 30,7 milhões) para o Al Jazira, também.

Em 2023, na Argentina, o Brasil caiu nas quartas de final após perder por 3 a 2 para Israel.

Convocados para a Copa do Mundo Sub-20

Goleiros

Felipe Longo - Corinthians

Lucas Furtado - Vitoria (POR)

Otávio - Cruzeiro

Defensores

Gilberto - Palmeiras

Igor Serrote - Al Jazira (EAU)

Leandrinho - Vasco

Léo Derik - Athletico-PR

Bruno Alves - Cruzeiro

Iago - Flamengo

João Souza - Flamengo

Meias

Coutinho - Palmeiras

João Cruz - Athletico-PR

Murilo - Cruzeiro

Rayan Lucas - Sporting (POR)

Rhuan Gabriel - Cruzeiro

Atacantes