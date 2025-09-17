Tudo o que você precisa saber sobre a Brazuca League

A Brazuca League se inicia na próxima terça-feira (23), com a participação de oito times. Todas as partidas serão transmitidas no Youtube de GZH e no Youtube da ATL TV.
Na primeira fase, as equipes foram divididas em dois grupos e se enfrentarão em turno único — três jogos para cada, com dois tempos e duração de 15 minutos cada.
Os líderes avançam à decisão e os vice-líderes e os terceiros colocados disputarão a repescagem.
A semifinal e a final terão tempo maior. Assim como na classificatória, o jogo terá de dois tempos, mas cada um deles com 25 minutos.
Equipes participantes
Cada time contará com 12 jogadores, além de técnico, auxiliar, convidados e integrantes selecionados em um draft — é um formato de escolha. Bastante comum nos esportes americanos, consiste em selecionar, um time por vez, um atleta.
Cada equipe terá dois convidados especiais. São jogadores extras, que não participaram da escolha. Um grupo de influenciadores (veja abaixo) é responsável pelos times. Eles são importantes também no desenrolar dos jogos, de acordo com as regras.
Particularidades
Grupos da Brazuca League
- Grupo A: Escuderos, Canários, Lendários e Os Cria
- Grupo B: Lobos, Soberanos, Bruxos e Raros
Tabela de jogos
Fase de grupos
1ª rodada - 23/9 (terça-feira)
- 19h: Escuderos x Canários
- 19h50min: Lendários x Os Cria
- 20h40min: Lobos x Soberanos
- 21h30min: Bruxos x Raros
2ª rodada - 23/9 (terça-feira)
- 22h20min: Escuderos x Lendários
- 23h10min: Canários x Os Cria
- 00h: Lobos x Bruxos
- 00h50min: Soberanos x Raros
3ª rodada - 24/9 (quarta-feira)
- 19h: Escuderos x Os Cria
- 19h50min: Canários x Lendários
- 20h40min: Lobos x Raros
- 21h30min: Soberanos x Bruxos
Repescagem - 24/9 (quarta-feira)
- 22h20min: 2º do Grupo A x 3º do Grupo B
- 23h10min: 2º do Grupo B x 3º do Grupo A
Semifinais - 25/9 (quinta-feira)
- 19h: 1º do Grupo A x Vencedor da Repescagem
- 20h: 1º do Grupo B x Vencedor da Repescagem
Final - 25/9 (quinta-feira)
- 21h30min: Vencedor da semi 1 x Vencedor da semi 2
Os times e seus influenciadores
- Escudeiros — Diguinho (ex-jogador do Fluminense) e Marcelo Moreno (ex-jogador do Grêmio);
- Canários — Teteu Severo (comediante) e Kelly Kavinsky (influenciadora);
- Cria — Edem Marques (comediante) e Boleiro (criador de conteúdo);
- Lendários — Matteus Amaral (ex-BBB) e Letícia Stuchi (influenciadora);
- Lobos — Sandro Sotilli (ex-atleta), Bolívar (ex-jogador do Inter) e Choco (ex-jogador de futsal);
- Soberanos — Queki (comentarista identificada de Grêmio do Grupo RBS) e Nani Chemello (jornalista);
- Bruxos — Lucca Maciel (influenciador) e Guilherme Cassão (influenciador);
- Raros — Bola nas Costas (Lelê, Adams, Gordo Léo e Rapha Gomes - comunicadores da Rádio Atlântida).