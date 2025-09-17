Tudo o que você precisa saber sobre a Brazuca League

Brazuca League será realizada em três dias. André Ávila / Agencia RBS

A Brazuca League se inicia na próxima terça-feira (23), com a participação de oito times. Todas as partidas serão transmitidas no Youtube de GZH e no Youtube da ATL TV.

Na primeira fase, as equipes foram divididas em dois grupos e se enfrentarão em turno único — três jogos para cada, com dois tempos e duração de 15 minutos cada.

Os líderes avançam à decisão e os vice-líderes e os terceiros colocados disputarão a repescagem.

A semifinal e a final terão tempo maior. Assim como na classificatória, o jogo terá de dois tempos, mas cada um deles com 25 minutos.

Equipes participantes

Cada time contará com 12 jogadores, além de técnico, auxiliar, convidados e integrantes selecionados em um draft — é um formato de escolha. Bastante comum nos esportes americanos, consiste em selecionar, um time por vez, um atleta.

Cada equipe terá dois convidados especiais. São jogadores extras, que não participaram da escolha. Um grupo de influenciadores (veja abaixo) é responsável pelos times. Eles são importantes também no desenrolar dos jogos, de acordo com as regras.

Particularidades

Grupos da Brazuca League

Grupo A: Escuderos, Canários, Lendários e Os Cria

Escuderos, Canários, Lendários e Os Cria Grupo B: Lobos, Soberanos, Bruxos e Raros

Tabela de jogos

Fase de grupos

1ª rodada - 23/9 (terça-feira)

19h: Escuderos x Canários

19h50min: Lendários x Os Cria

20h40min: Lobos x Soberanos

21h30min: Bruxos x Raros

2ª rodada - 23/9 (terça-feira)

22h20min: Escuderos x Lendários

23h10min: Canários x Os Cria

00h: Lobos x Bruxos

00h50min: Soberanos x Raros

3ª rodada - 24/9 (quarta-feira)

19h: Escuderos x Os Cria

19h50min: Canários x Lendários

20h40min: Lobos x Raros

21h30min: Soberanos x Bruxos

Repescagem - 24/9 (quarta-feira)

22h20min: 2º do Grupo A x 3º do Grupo B

23h10min: 2º do Grupo B x 3º do Grupo A

Semifinais - 25/9 (quinta-feira)

19h: 1º do Grupo A x Vencedor da Repescagem

20h: 1º do Grupo B x Vencedor da Repescagem

Final - 25/9 (quinta-feira)

21h30min: Vencedor da semi 1 x Vencedor da semi 2

