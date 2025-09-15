Trump reclama de nova regra 'ridícula' do kickoff da NFL: 'Futebol americano de maricas'

Donald Trump continua polemizando e agora suas críticas foram direcionadas ao próprio país. O presidente dos Estados Unidos usou uma frase homofóbica para criticar a nova regra do kickoff (chute de reinício das jogadas) da NFL definindo o lance como para "maricas." A Liga explicou que a medida busca proteger os jogadores de lesões no futebol americano.

A mudança, definida em 2024 e imposta neste começo de NFL, evita trombadas com jogadores em alta velocidade, o que causava muitas lesões. O kicker tem de jogar a bola dentro do campo - para frente do end zone (20 jardas finais, para evitar uma saída das 35 jardas (antes era de 30). Defensores ficam na linha de 40 jardas e ataque entre 35 e 30.

"A NFL precisa se livrar dessa nova regra ridícula de início de jogo. Como eles conseguem fazer uma mudança tão grande e abrangente com tanta facilidade e rapidez? É pelo menos tão perigoso quanto o kickoff "normal" e parece o inferno", disparou o presidente em post nas redes sociais.

"A bola está se movendo, e os jogadores não, exatamente o oposto do que o futebol americano representa. "O futebol americano de 'maricas' é ruim para os Estados Unidos e ruim para a NFL! Quem tem essas ideias ridículas?", questionou. "É como querer 'rolar' a bola de golfe para que ela não vá (nem de longe!) tão longe. Felizmente, o futebol americano universitário permanecerá o mesmo, espero que para sempre!", completou.