Trump cogita mudar sedes da Copa do Mundo de 2026 por falta de segurança

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que pode alterar algumas das sedes da Copa do Mundo de 2026 caso considere que não há garantias de segurança. A declaração foi dada durante entrevista coletiva no Salão Oval da Casa Branca na última quinta-feira.

"Vamos garantir que os torcedores estejam seguros. Se eu achar que não, iremos transferir jogos para outras cidades", disse Trump, ao criticar administrações locais que, segundo ele, não oferecem condições adequadas.

"Como vocês provavelmente sabem, vamos para Memphis e para algumas outras cidades. Em breve, vamos para Chicago. Será seguro para a Copa do Mundo. Se eu achar que não é seguro, vamos para outra cidade, com certeza", comentou Trump.

O presidente dos Estados Unidos também citou que algumas cidades "são comandadas por lunáticos radicais de esquerda que não sabem o que estão fazendo".

A Copa do Mundo será disputada entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, com sede compartilhada entre Estados Unidos, Canadá e México. Esta será a primeira edição com 48 seleções e novo formato de disputa.

Os Estados Unidos concentram o maior número de sedes: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Los Angeles, Kansas City, Miami, Nova York/Nova Jersey, Filadélfia, Seattle e San Francisco. Já o Canadá receberá jogos em Toronto e Vancouver, e o México em Guadalajara, Cidade do México e Monterrey.