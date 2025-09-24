Três medalhas e televisão quebrada marcam a terça-feira gaúcha nos Jogos da Juventude

Equipe gaúcha, medalha de bronze nos Jogos da Juventude. Vinicius Gaiger / SEL Ascom / Divulgação

A terça-feira (23) nublada em Brasília não impediu os atletas gaúchos ficassem "bronzeados". O Rio Grande do Sul conquistou três medalhas, todas de bronze. Foram duas na ginástica rítmica desportiva e uma no judô.

Os dois pódios na ginastica foram com Mariana Sartori, atleta do Grêmio Náutico União. Ela ficou na terceira colocação tanto na apresentação com a bola quanto com as maças. Mariana fecha a participação dela com três medalhas de bronze. Ela também terminou em terceiro na apresentação do individual geral.

Mariana Sartori (à dir,) conquistou três bronzes na competição. Washington Alves / COB / Divulgação

No judô, a equipe mista gaúcha conquistou a terceira colocação após uma disputa acirrada contra a Bahia. Na luta decisiva, o gaúcho João Vitor Pacheco e Rhavi de Jesus se chocaram com um aparelho de tevê que marca a pontuação e quebraram o equipamento. O embate ficou paralisado para a instalação de uma nova TV. Nas arquibancadas, os outros judocas se divertiam com o coro "vai ter que pagar".

— Isso acontece toda hora. É prejuízo para a organização — brinca Alex Pombo. Ex-atleta olímpico, Pombo comandou a equipe ao lado de João Derly, bicampeão mundial.

O Rio Grande do Sul conquistou quatro medalhas no judô. Além do bronze por equipes, Arthur Bonato foi ouro na categoria até 50kg, e Pietro Pelizer na categoria até 60kg e Yago de Mello na categoria até 81kg foram prata. O resultado foi um pouco abaixo das expectativas, como explica pombo.

— Os atletas entregaram tudo. Mas o RS tem condições de mais medalhas. Não foi tão positivo - avalia Pombo.

Vôlei gaúcho está fora da disputa

No vôlei, o time masculino perdeu por 2 sets a 0 para São Paulo e está fora da disputa por medalha. As últimas esperanças de medalha para o estado estão no handebol. A equipe feminina joga nesta quarta-feira (24) contra Pernambuco, em partida que vale vaga na final. A outra semifinal sera entre Espírito Santo e Paraná.