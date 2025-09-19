Treino do GP do Azerbaijão de Fórmula 1: data, horário e onde assistir

O Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1 ocorre neste final de semana. Esta será a 17ª etapa da temporada 2025 da categoria, que será disputada no circuito de rua de Baku, capital do país.
A última prova foi o GP da Itália, em Monza, no qual Max Verstappen venceu. No entanto, a corrida ficou marcada pela troca de posições entre Oscar Piastri e Lando Norris, que disputam o título mundial, mas não parecem estar competindo por isso.
As atividades no Azerbaijão começam na sexta (19), com dois treinos pela manhã (horário de Brasília). No sábado (20) será realizada a classificação, e no domingo (21), às 8h, ocorre a corrida.
Expectativa para mais uma prova de Gabriel Bortoleto. O brasileiro pontuou em três das últimas cinco etapas.
Horários e onde assistir ao GP do Azerbaijão de Fórmula 1
Sexta-feira (19)
- Treino livre 1: 5h30min - Bandsports
- Treino livre 2: 9h - Bandsports
Sábado (20)
- Treino livre 3: 5h30min - Bandsports
- Classificação: 9h - Band
Domingo (21)
- Corrida: 8h - Band