Travis Kelce comenta sobre relação com Taylor Swift: "Desde que comecei a namorar com ela, a vida tem sido divertida"

Patrick Mahomes e Travis Kelce estão no Brasil para partida da NFL. Alex Torrealba / Divulgação

O casal do momento é composto por uma das principais artistas da atualidade e por um dos melhores jogadores de futebol americano da última década. Taylor Swift e Travis Kelce anunciaram recentemente que vão se casar.

Eles estão namorando desde 2023, e com isso a liga de futebol americano ganhou mais adeptos: os fãs de Swift. Kelce chegou em São Paulo na quarta-feira (3) de noite e foi recepcionado com muita festa dos torcedores dos Chiefs e admiradores da cantora.

— Foi uma loucura. Foi muito divertido ver toda a torcida lá. É um momento emocionante e é algo que todos nós vamos lembrar. Estou curtindo o momento, mas pronto para jogar amanhã — disse Kelce, em coletiva realizada no Spac, em São Paulo, onde os Chiefs treinaram na manhã de quinta-feira (4).

Na sexta (5), às 21h15min, Kansas entrará em campo contra o Los Angeles Chargers, na Arena do Corinthians. O jogo é válido pela Semana 1 da temporada regular da NFL. A expectativa é de que Taylor Swift esteja no estádio para acompanhar a partida. As informações de bastidores dão conta de que ela chegará no dia do jogo e terá um camarote na arena.

Relação empolgante e últimos anos na NFL

A relação dos dois empolga fãs da cantora principalmente. Kelce foi questionado na coletiva sobre como está o relacionamento com Taylor Swift, agora que são noivos. Patrick Mahomes, quarterback dos Chiefs, fez questão de ressaltar antes da resposta do companheiro.

— Desde que comecei a namorar com ela (Taylor), a vida tem sido divertida e emocionante. Estou vivendo a vida em alta. É um sonho — declarou o jogador.

Kelce é tricampeão do Super Bowl e considerado um dos melhores tight ends da história da NFL. Aos 35 anos, surgem questionamentos se este será seu último ano na Liga.