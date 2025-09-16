Tottenham e Villarreal se enfrentam nesta terça-feira (16), às 16h, pela primeira rodada da fase de grupos da Champions League. O jogo ocorre no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, na Inglaterra.
Escalações para Tottenham x Villarreal
Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven e Udogie; Sarr, Bentancur e Bergvall; Kudus, Richarlison (Kolo Muani) e Simons. Técnico: Thomas Frank.
Villareal: Junior; Mourino, Foyth, Veiga, Cardona; Pepe, Gueye, Parejo, Moleiro; Perez, Mikautadze. Técnico: Marcelino Garcia.
Arbitragem para Tottenham x Villarreal
Rade Obrenovic (ESL), auxiliado por Jure Praprotnik (ESL) e Grega Kordez (ESL). VAR: Alen Borošak (ESL).
Onde assistir a Tottenham x Villarreal
- A HBO Max (streaming) anuncia a transmissão.