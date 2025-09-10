Torneio estadual de vôlei da Fase promove integração entre jovens e servidores

Times foram formados por jovens atendidos pela Fase e servidores. Saul Teixeira / Fase

A rotina de 70 jovens atendidos pela Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase) foi marcada pelos valores do esporte nesta quarta-feira (10), com a realização da quarta edição do Torneio Estadual de Voleibol. A iniciativa foi realizada no Sesc do Quarto Distrito, em Porto Alegre.

O campeonato contou com cerca de 160 participantes, com 12 equipes formadas por atletas amadores das unidades de internação e de semiliberdade, compostas por servidores e socioeducandos(as). Estiveram presentes unidades da Fase de Porto Alegre, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Santo Ângelo e Uruguaiana.

Os jogos reuniram, em sua maioria, jovens que cumprem medida de Internação com Possibilidade de Atividade Externa (ICPAE). Em alguns casos, adolescentes sem possibilidade de Atividade Externa (ISPAE) também obtiveram autorização da Justiça e puderam participar.

— A experiência foi muito boa, na verdade foi ótima! Nunca tinha participado de um torneio. Comecei a desenvolver meu vôlei quando entrei na Fase — contou um socioeducando atendido pelo Centro de Atendimento Socioeducativo Regional de Passo Fundo há 17 meses.

O jovem de 19 anos ainda completou:

— Jogar aqui deu até um frio na barriga, parecia coisa de televisão. O esporte ajuda a buscar o caminho certo.

Momento de integração

A iniciativa garante momentos de integração entre os jovens e servidores de diferentes regionais, além de contribuir para a formação de lideranças positivas, como ressaltou a diretora de Políticas Socioeducativas da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS), Gabriela Cruz:

— Todos vocês são vencedores, e o torneio é mais uma oportunidade para mostrarem o melhor de cada um. O esporte é vida, é lazer, é saúde. Parabéns a todos os presentes e aos servidores da Fase pelo empenho e pela organização do torneio.

Equipes estavam devidamente uniformizadas. Saul Teixeira / Fase

O evento integra o calendário anual da Coordenação Pedagógica da Fundação, vinculada à SSPS, sendo organizado pela Diretoria Socioeducativa (DSE), por meio do Núcleo de Esporte, Lazer, Cultura e Espiritualidade (Nelce).

Classificação final

Centro de Atendimento Socioeducativo Regional de Passo Fundo (Case PF) Equipe mista - Case Caxias do Sul e Centro de Atendimento em Semiliberdade de Caxias do Sul (CAS) Case Pelotas

Histórico do torneio

O torneio de voleibol teve edição piloto no ano de 2017, congregando unidades de Porto Alegre, Região Metropolitana e Caxias do Sul. Em 2018 e 2019, a Fase promoveu as duas primeiras edições estaduais do torneio, enquanto o terceiro ocorreu em 2023. As três disputas ocorreram em Porto Alegre.

Neste ano, as delegações mais distantes, como Passo Fundo, Santo Ângelo e Uruguaiana, estiveram alojadas no Centro de Convivência e Profissionalização (Ceconp), no complexo da Fase na Vila Cruzeiro.