Tom Brady e astros da NFL vão disputar torneio de flag football na Arábia Saudita

Tom Brady, o jogador mais vitorioso da NFL e atualmente comentarista de televisão, planeja retornar aos campos para um torneio de flag football a ser realizado em março de 2026 na Arábia Saudita.

O ex-quarterback de 48 anos se aposentou em 2023 após conquistar seis títulos pelo New England Patriots e um pelo Tampa Bay Buccaneers, e atualmente também é dono minoritário do Las Vegas Raiders.

O próprio Brady anunciou nesta segunda-feira (15) sua participação no Fanatics Flag Football Classic, que reunirá um grupo de estrelas da NFL em Riade.

"Eu não poderia estar mais animado para voltar aos campos, competir ao lado de algumas das estrelas mais brilhantes e lendas icônicas do esporte e oferecer aos fãs de todo o mundo um evento esportivo verdadeiramente único", disse o ex-quarterback durante uma coletiva de imprensa em Las Vegas, acompanhado pelo promotor esportivo saudita Turki Al-Sheikh.

"Sempre admirei o poder do flag football e como ele conecta fãs de todas as idades", disse Brady. "E é ótimo poder mostrar esse esporte em um cenário tão global e reunir tantos atletas incrivelmente habilidosos".

O flag football, incluído pela primeira vez no programa olímpico para os Jogos de Los Angeles em 2028, é uma variação sem contato do futebol americano em que, para parar um jogador, é preciso agarrar uma das duas tiras de tecido presas aos seus quadris.

No torneio, que será realizado em 21 de março na Kingdom Arena, três equipes competirão, compostas por destaques atuais da NFL, como Saquon Barkley (Eagles) e Christian McCaffrey (49ers), além de aposentados, como Rob Gronkowski, grande parceiro de Brady nos Patriots e Buccaneers.

As equipes serão comandadas por três técnicos da NFL: Pete Carroll (Raiders), Sean Payton (Broncos) e Kyle Shanahan (49ers).