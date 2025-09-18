Esportes

Especial De Mala e Cuia
Notícia

Título no RS, na Itália e de olho na Copa do Mundo de Futsal: conheça a história de Geórgia Balardin

Série do Grupo RBS conta a história de três atletas que nasceram no Rio Grande do Sul e foram ganhar o mundo dos esportes fora do país

Mylena Acosta

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS