Tite é procurado para assumir seleção sul-americana

Tite passará por cirurgia no joelho. Juan Mabromata / AFP

Sem trabalhar desde a demissão do Flamengo, em setembro de 2024, Tite foi procurado pela Federação Venezuelana de Futebol para assumir o comando da seleção masculina do país no próximo ciclo de Copa do Mundo.

Segundo o ge.globo, Tite passará por uma cirurgia no joelho nos próximos dias e só depois tomará alguma decisão.

Em abril, o técnico anunciou pausa na carreira para cuidar da sua saúde física e mental. Neste tempo, ele não aceitou propostas de Corinthians, Fortaleza e do futebol internacional e não deve voltar a trabalhar até o final do ano.