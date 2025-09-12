Time de Porto Alegre faz campanha para custear disputa do Brasileirão de futebol americano

Bravos é o atual campeão gaúcho de futebol americano. Gabriel Haesbaert / Divulgação

Os jogos da NFL no Brasil e a crescente audiência na televisão brasileira fazem aumentar a curiosidade e o interesse pelo futebol americano, de tal modo que multiplicam-se também os praticantes por aqui.

Em Porto Alegre, o Bravos FA carrega no nome a valentia e superação de ter surgido após a enchente de maio de 2024. Em um ano, já acumula um título Gaúcho e, agora, uma vaga nos playoffs do Brasileirão.

Mas se a liga americana é sinônimo de glamour, com salários milionários e shows de estrelas pop, por aqui o futebol americano é amador, custeado por poucos patrocinadores e pelos próprios atletas. Ou seja, todos trabalham de dia, para treinar à noite e jogar aos finais de semana.

No dia 20 de setembro, o Bravos encara o tricampeão brasileiro T-Rex, em Timbó-SC, pela fase de mata-matas do Brasileirão. Um duelo difícil dentro de campo e com desafios financeiros fora dele.

— Pelo chaveamento acabamos pegando um time muito forte. Já enfrentamos o Rex fora de casa na primeira fase e perdemos, mas pretendemos enfrentar eles de uma forma mais firme agora — analisa o quarterback Nicolas do Canto, o segundo na posição com mais touchdowns lançados durante a competição.

Como ajudar

São os próprios atletas que pagam pelos equipamentos importados, pelas viagens, alimentação e até aluguéis dos campos. Há patrocinadores investindo no time, mas os valores são insuficientes. Além do dinheiro dos jogadores, os clubes fazem rifas, vaquinhas online e ações solidárias com a comunidade para se manter.

No caso do Bravos, foi criada uma campanha online para doações. O objetivo é conseguir R$ 50 mil. Segundo Nicolas do Canto, apenas o transporte em uma viagem custa em torno de R$ 10 mil. Os aluguéis de campos e organizações de jogos em casa custam em torno deste valor também. O jogo de playoffs será o quinto no campeonato, sendo duas partidas em casa e três fora.

— É um esporte caro e isso vai deixando o time com muitos custos. Naturalmente, isso vai sendo repassado aos jogadores. A vaquinha surgiu dessa questão — explica o quarterback.

O time

O Bravos FA surgiu após a junção de duas equipes tradicionais da Região Metropolitana: o Porto Alegre Pumpkins, quatro vezes campeão gaúcho e com 20 anos de história, e o Canoas Bulls, fundado há 18 anos. O objetivo foi unir esforços, já que as duas equipes foram duramente afetadas pela enchente de 2024 e estavam com poucos atletas — em geral, são necessários mais de 40 jogadores em uma equipe de futebol americano.

— Hoje são 55 atletas no elenco. É sempre uma questão difícil conciliar os treinos e jogos com atividades profissionais e pessoais. Mas como amamos o esporte, sempre acabamos dando um jeito — pondera Nicolas do Canto.

A competição

O Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, chamado de Superliga, reúne, além do Bravos, outras duas equipes gaúchas: o Juventude F.A. e o Santa Maria Soldiers. O time da Serra também avançou aos playoffs e enfrenta o Brown Spiders, de Curitiba-PR, também no dia 20 de setembro, em Caxias do Sul.

