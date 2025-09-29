Esportes

Quase cidadão de POA
Tietado do começo ao fim: como foi a manhã de Mineirinho no Grupo RBS

Skatista que desceu a megarrampa do CAFF concedeu entrevista ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha, nesta segunda-feira

João Praetzel

Esportes

