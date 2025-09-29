Tietado do começo ao fim: como foi a manhã de Mineirinho no Grupo RBS

Mineirinho contou sobre seu projeto no Timeline. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Sandro Dias, o Mineirinho, é quase um cidadão emérito de Porto Alegre. Por onde passa, quase não consegue andar. Na manhã desta segunda-feira (29), o skatista, que desceu da megarrampa do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) na quinta (25), esteve no programa Timeline, da Rádio Gaúcha.

Antes mesmo da entrevista, encontrou uma jovem fã. Olivia Schiavon, de oito anos, viralizou no dia do drop, quando falou à RBS TV que estava matando aula para ver Mineirinho.

A skatista mirim entregou um quadro para Sandro, uma reprodução de uma foto do paulista na rampa.

Olivia e Mineirinho juntos. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Nos pouco mais de 50 minutos de entrevista para os jornalistas Kelly Matos, Paulo Germano e Gabriel Wainer, Mineirinho contou sobre a ideia de mais de 10 anos do projeto.

— Só que eu nunca esqueci do projeto, eu nunca deixei ele morrer na minha cabeça, eu nunca deixei e toda oportunidade que teve dentro da empresa, eu mostrei — disse, antes de se emocionar:

— Eu falava comigo mesmo "eu inventei, eu convenci e eu me preparei". Agora está tudo pronto. Eu fico até emocionado. Eu falava para mim "são só oito segundos" — completou.

Tietado do começo ao fim

Às 10h58min, Kelly fechou o programa. Automaticamente, rostos começaram a aparecer na porta de vidro do estúdio principal da Gaúcha. Uma a uma, as pessoas pediam fotos, vídeos e autógrafos a Mineirinho.

— Olha, nem o Thiago Lacerda trouxe tanta gente ao estúdio — disse a apresentadora em determinado momento aos risos.

O skatista que desafiou o CAFF demorou a sair do estúdio. Ainda gravou conteúdo para as redes sociais e, quando se dirigia à escada para ir embora, foi "atacado" por mais gente para mais tietagem.

Mineirinho só conseguiu deixar o prédio do Grupo RBS após 1h do término do Timeline.

— Ele não sabe dizer "não". Sempre que a gente marca algo pra ele, a gente já dá um período de tempo para ele, sabendo que vai ficar mais — contou uma pessoa próxima ao skatista.