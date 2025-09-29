Thalita Simplício é tetracampeã dos 400m do Mundial de Atletismo Paralímpico

Thalita ganhou seu quarto ouro na prova dos 400m. Cris Mattos / Divulgação/ CPB

A brasileira Thalita Simplício confirmou seu favoritismo e conquistou o tetracampeonato dos 400m T11 (deficiência visual) no Mundial de Atletismo Paralímpico, em Nova Déli, na Índia.

Nesta segunda-feira (29), com o tempo de 59seg76, ela garantiu a medalha de ouro. A angolana Juliana Ngleya Moko fez 1min01seg42 e ficou com a prata, enquanto a peruana Melissa Baldera fez 1min03seg84 e assegurou o bronze.

Thalita tem 28 anos e é natural de Natal (RN). Ela já havia vencido a prova em Dubai 2019, Paris 2023 e Kobe 2024. Na carreira, soma nove medalhas em mundiais.

Duas pratas

O Brasil ainda ganhou duas pratas. A primeira com Maria Clara Augusto, na final dos 100m T47 (deficiência nos membros superiores). Ela fez o tempo de 12seg20, sua melhor marca pessoal na prova.

A velocista potiguar foi superada somente pela equatoriana Kiara Rodriguez, que fez 11seg97. Essa é a segunda medalha da atleta, que tem má-formação congênita no braço esquerdo, em Mundiais — ela também conquistou um bronze nos 400m em Paris 2023.