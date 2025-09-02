Texans, Jaguars, Colts e Titans: o que esperar dos times da AFC Sul da NFL

C.J. Stroud é um dos principais quarterbacks da NFL. ALEX SLITZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Entre as quatro divisões da Conferência Americana, a AFC Sul se destaca negativamente pela falta de competividade nos últimos anos. A tendência é que isso siga acontecendo na temporada 2025/2026, visto que apenas uma das quatro equipes aparenta estar pronta para disputar o título.

As outras franquias estão em processos diferentes, principalmente quando o assunto é quarterback.

Zero Hora ouviu analistas de NFL de diversos canais especializados do Brasil para saber o que esperar de cada franquia para a temporada. Veja abaixo as análises sobre a AFC Sul:

Houston Texans

Nos dois últimos anos, os Texans venceram a divisão e jogaram melhor que os adversários. A franquia de Houston está em um patamar acima dos rivais e almeja chegar ao Super Bowl em breve. Peças para isso, o time tem, resta saber se serão suficientes.

— Os Texans foram uma das sensações da NFL nos últimos dois anos e chegam a 2025 novamente como candidatos na AFC. C.J. Stroud já é considerado um quarterback de alto nível, mas terá de enfrentar uma linha ofensiva fragilizada nesta temporada — analisa Felipe Vieira, comentarista da DAZN e do On The Clock.

O trunfo para o sucesso é a defesa, que pode ser considerada uma das melhores da NFL na temporada.

— O head coach DeMeco Ryans tem uma defesa cada vez mais agressiva, com Will Anderson Jr. emergindo como um dos principais defensores da Liga. Se tudo correr bem, o time tem tudo para conquistar o título da divisão mais uma vez e fazer barulho em janeiro nos playoffs — complementa.

Destaques do time: C.J. Stroud, Will Anderson Jr. e Nico Collins

C.J. Stroud, Will Anderson Jr. e Nico Collins Treinador: DeMeco Ryans

DeMeco Ryans Campanha em 2024/2025: 10 vitórias e 7 derrotas

Jacksonville Jaguars

Travis Hunter pode atuar no ataque e na defesa. SEAN GARDNER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Os Jaguars entram na temporada com a missão de melhorar o fraco desempenho em 2024. O time tem Trevor Lawrence como quarterback, que recebe alto salário e deveria estar entre os melhores da NFL, porém, ainda não conseguiu cumprir as expectativas criadas.

— É um time com potencial, mas sem resultados concretos e, até mesmo, com uma dose de azar. Liam Coen, novo treinador, chega com uma missão difícil. Lawrence nunca atingiu as expectativas colocadas na época de seu draft, quando foi a primeira escolha geral. Em sua quinta temporada, chega pressionado por ter um dos maiores contratos da liga (US$ 55 milhões por ano) — avalia Janaina Wille, comentarista do PrimeCast, podcast de esportes americanos do Grupo RBS.

O diferencial para esta temporada pode ser Travis Hunter, um dos jogadores mais promissores da NFL. Ele foi a segunda escolha geral do draft deste ano e ele pode atuar no ataque, como wide receiver, ou na defesa, como cornerback, algo raro na Liga.

— A esperança da franquia se chama Travis Hunter, que tem expectativas de ser um playmaker. É um dos jogadores mais impressionantes da história recente do draft. Ele já deixou claro seu desejo de jogar nos dois lado pelos Jaguars. Porém, é necessário segurar a empolgação, pois nem tudo que desponta no draft brilha na NFL, e o Jaguars deveriam saber muito bem disso — opina.

Destaques do time: Trevor Lawrence, Travis Hunter e Brian Thomas Jr.

Trevor Lawrence, Travis Hunter e Brian Thomas Jr. Treinador: Liam Coen

Liam Coen Campanha em 2024/2025: 4 vitórias e 13 derrotas

Indianapolis Colts

Daniel Jones começará como titular. MICHAEL HICKEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A situação dos Colts é complicada. Na principal posição do esporte existe incerteza. A aposta nos últimos anos foi em Anthony Richardson como quarterback, mas ele não consegue se manter saudável. Nesta temporada, Daniel Jones foi contratado como reserva, após anos ruins pelos Giants, mas será titular nas primeiras semanas.

— É difícil ser otimista com os Colts, que olham seu jovem e promissor quarterback ter que disputar titularidade com Daniel Jones. Richardson mais ficou de fora dos campos do que dentro, e a torcida já o considera um “quarterback de vidro” — avalia Gabriel Golim, comentarista da Rede TV.

Tirando essa questão, os Colts têm um time com bons talentos, mas que não consegue evoluir pela falta de um bom quarterback. A pressão sobre o treinador Shane Steichen será grande em 2025.

— O draft anima com a chegada de bons jogadores, entre eles o tight-end Tyler Warren, que jogou muito em Penn State. Steichen, em seu terceiro ano como treinador principal, é questionado pela sua mediocridade (17 vitórias e 17 derrotas). Numa divisão imprevisível, atingir as 9 ou 10 vitória pode render uma vaga de playoffs, mas o torcedor espera mais de um elenco com peças acima da média — acrescenta.

Destaques do time: Jonathan Taylor, Michael Pittman Jr. e DeForest Buckner

Jonathan Taylor, Michael Pittman Jr. e DeForest Buckner Treinador: Shane Steichen

Shane Steichen Campanha em 2024/2025: 8 vitórias e 9 derrotas

Tennessee Titans

Cam Ward (E) foi a primeira escolha do draft. TODD KIRKLAND / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A franquia está em processo de reestruturação. Um novo quarterback chegou como primeira escolha geral do draft e muitas movimentações foram realizadas para que o futuro seja promissor em Tennessee.

— Uma nova era deve começar com a chegada de Cam Ward, além de muitas movimentações feitas na offseason, tanto de saídas como chegadas. O treinador Brian Callahan terá bastante trabalho em armar este time em processo de reestruturação, que tem Ward como claro pilar para guiar a franquia ao sucesso — analisa Lucas dos Anjos, do The Playoffs.

A expectativa é baixa e o time não deve apresentar ameaça aos adversários. O mais importante é conseguir evoluir o quarterback para que a franquia busque melhorias nos próximos anos.

— Será difícil para Tennessee vencer jogos em 2025, por terem uma comissão técnica instável e uma defesa fraca. A boa notícia é que se Ward tiver um bom desempenho, assim como acredito que pode, a franquia poderá reforçar a defesa na próxima offseason e brigar pela divisão mais cedo do que se imagina, seguindo exemplo de Houston e Washington — complementa.

Destaques do time: Cam Ward, Calvin Ridley e L'Jarius Sneed

Cam Ward, Calvin Ridley e L'Jarius Sneed Treinador: Brian Callahan

Brian Callahan Campanha em 2024/2025: 3 vitórias e 14 derrotas

